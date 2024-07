Novela Cabocla substitui Cheias de Charme na Globo a partir de agosto; relembre a trama

Após a reprise da novela "Cheias de Charme", a Globo exibirá o remake de "Cabocla", de 2004. A novela conta com Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira como protagonistas e estará de volta às telinhas em agosto.

Ao gshow, Vanessa falou sobre a expectativa de rever o trabalho. Na trama, ela deu vida à Zuca.

"Estou com o coração quentinho com essa novidade, que Cabocla vai revisar agora, estou muito feliz. É uma novela linda, cheia de significados, cheia de simbolismo, é uma novela que fala de amor, de família, de coisas tão sérias, que acredito na minha vida. É uma novela leve, uma novela gostosa de assistir". Vanessa Giácomo Atriz

"Parece que você sente o cheiro do café, do feijãozinho fresco", acrescentou, destacando a sensação de acolhimento que a novela passa.

Relembre a trama

A novela, inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto, é ambientada no início do século XX. No município fictício de Vila da Mata, em 1918, os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) disputam por terra.

Legenda: Tobias (Malvino Salvador), Zuca (Vanessa Giácomo) e Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) são personagens da novela Cabocla Foto: Divulgação/Globo

Além disso, também tem muito romance, com a paixão de Zuca (Vanessa Giácomo) pelo primo de Boanerges, o advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Porém, Zuca é noiva do peão Tobias (Malvino Salvador), e precisa resistir à atração que sente por Luís.

Porém, após uma noite no hotel, Luís se encanta com a tímida Zuca e decide mudar seu comportamento para conquistá-la.