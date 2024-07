Silvero Pereira lamenta morte do ator Thommy Schiavo e relembra beijo histórico em 'Pantanal'

O cearense Silvero Pereira, 42, usou o Instagram para lamentar a morte do colega de cena Thommy Schiavo, que morreu aos 39 anos no sábado (20), após se desequilibrar e cair de um prédio no estado do Mato Grosso. Os dois atores trabalharam juntos no remake da novela “Pantanal”.

Silvero lamentou a partida repentina do amigo e relembrou a cena que viveu com ele na TV. Ambos foram responsáveis por protagonizar um dos poucos beijos entre dois homens da teledramaturgia brasileira. O momento foi exibido no último capítulo do remake por sugestão da direção.

Veja também Zoeira Jayme Monjardim deixa a Globo e procura nova TV para vender projeto Zoeira Renato Aragão chora ao ser homenageado em quadro no Domingão com Huck

“Um grande parceiro de cena. Você era sempre muito cuidadoso com todos e sempre disposto a ajudar, a colaborar. Muito triste, chocado com o que aconteceu! Que sua família receba meu forte abraço. Grande amigo e grande colega de profissão”, escreveu Silvero em rede social.

Além do ator cearense, outros artistas fizeram publicações nas redes sociais nas quais lamentaram a morte de Schiavo.

Thommy Schiavo deixou a mulher, Angra Monaliza, maquiadora da TV Globo que conheceu nos bastidores de “Pantanal”, e a filha de 1 ano que teve com ela, Lara.