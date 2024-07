Vídeo registrou queda de Thommy Schiavo de prédio; ator morreu sozinho, diz polícia

Um vídeo registrou o momento em que o ator Thommy Schiavo, de 39 anos, caiu do segundo andar de um prédio no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O artista morreu no último sábado (20) em decorrência da queda. As informações são do jornal O Globo.

As imagens obtidas pela MT Play mostram Thommy sentado no andar superior. Ao se levantar, o ator parece estar desnorteado e cambaleia no corredor. Em seguida, ele tenta abrir a porta de uma quitinete, mas ao voltar para a sacada, se desequilibra e cai.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil afirmaram que estavam bebendo com o ator em uma loja de conveniência momentos antes do acidente. Em nota, a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) informou que a vítima foi encontrada caída no piso inferior a uma altura de aproximadamente quatro metros. O corpo não apresentava ferimentos externos.

Veja também Zoeira Márcia Fu critica uniforme brasileiro para as Olimpíadas de Paris: 'Horrível' Zoeira Ex-panicat Ana Paula Leme critica quem julgou prisão: 'Não é exemplo de nada'

QUEM É THOMMY SCHIAVO

Conhecido por interpretar Zoinho, em "Pantanal", Thommy Schiavo morreu no último sábado (20). Em seu portfólio online, Thommy destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo.

Incluindo papéis menores, Thommy Schiavo esteve em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.