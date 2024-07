Ex-panicat Ana Paula Leme critica quem julgou prisão: 'Não é exemplo de nada'

A ex-panicat Ana Paula Leme, postou uma mensagem em suas redes sociais nesta terça-feira (23), após ter sido liberada da cadeia mediante pagamento de fiança. "Vivendo em paz, até porque quem tá julgando não é exemplo de nada", escreveu no Instagram.

Ana Paula foi flagrada chutando um PM, xingou e ameaçou a funcionária de uma loja, além da suspeita de dirigir embriagada. Ela chegou a ser encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, mas pagou a fiança no valor de um salário mínimo para ser liberada e responder pelo caso em liberdade. Um vídeo mostra o momento em que ela chuta o agente de segurança nas partes íntimas.

Humilhações

Em entrevista à EPTV, a funcionária da loja que a ex-panicat teria humilhado relatou que a mulher a ameaçou e xingou. "Me chamava de CLT, pobre, vaca gorda. Gritava várias vezes que eu era gorda para todo mundo escutar. Falou para voltar a lavar louça, que meu lugar era lá dentro, sendo humilhada", contou.

Raissa de Godoy Uschoa desabafou que, já na delegacia, Ana Paula a ameaçou de morte e continuou com várias ofensas. "Ela continuou xingando, falando palavras bem obscenas que estava bem desagradável para todo mundo. Lá dentro ela me ameaçou, falou que quando saísse de lá ia acabar com a minha vida, ia cancelar meu CPF".

Desde o ocorrido, a ex-panicat tem ganhado seguidores nas redes sociais. No sábado (20), por exemplo, ela tinha 170 mil seguidores. Na segunda-feira (22), o número chegou em 177 mil, e na noite desta terça-feira (23), ela já acumula 184 mil seguidores.