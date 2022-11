Mari Fernandez realiza sonho com compra de casa luxuosa no Ceará; veja fotos

A cantora Mari Fernandez realizou um sonho do início da carreira e dividiu com os fãs no Instagram, no fim de semana. A cearense de Alto Santo comprou uma casa de luxo em Fortaleza.

No Instagram, ela postou fotos com o cachorrinho de estimação na entrada do novo lar. "Isso é graças a vocês que sempre estão comigo, mais um sonho realizado, meu novo lar", declarou Mari Fernandez.

Legenda: Cantora revelou imagens da fachada da residência em fotos nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Em stories, a cearense explicou que o desejo pela compra de uma casa era sonho compartilhado com a família. "Sempre foi um dos meus grandes sonhos. Quando a minha mãe ficou sabendo, ficou numa felicidade que vocês nem imaginam".

Mari Fernandez está em processo de mudança e segue com obras e detalhes de arquitetura no novo lar. "Sei que vocês ficam felizes com as minhas conquistas. Meus fãs, meus seguidores estão todos os dias aqui me mandando mensagens boas".

Felicitações de amigos do forró

A conquista de Mari Fernandez foi parabenizada por diferentes nomes do forró. Xand Avião escreveu: "Parabéns, meu amor! Merecido demais".

Vitor Fernandes, nome forte do piseiro, publicou: "Parabéns, Deus te abençoe hoje e sempre". A também pernambucana Priscila Senna deixou registrado: "Você merece muito".

O cearense Jonas Esticado exaltou a conterrânea: "Que Deus venha a lhe ainda mais!".

Ascensão musical

Mari Fernandez vive a melhor fase da carreira. Com o projeto "Mari Sem Fim", ela reúne milhares de fãs em diferentes regiões do País. A label da forrozeira lotou os locais de eventos em Belém (PA) e Natal (RN).

A cearense ainda participou de um dos eventos mais aclamados do meio sertanejo, o Caldas Country.