Maiara e Maraisa gravam composição inédita de Marília Mendonça em DVD 'Identidade'

As sertanejas Maiara e Maraisa gravaram novo álbum com 14 músicas inéditas. Uma delas, é assinada por Marília Mendonça. O álbum "Identidade" foi ganhou produção audiovisual no dia 11 de novembro, em São Paulo, após diversos adiamentos, conforme contou Maiara durante uma coletiva de imprensa.

Um dos destaques da filmagem foi a gravação da música "Nunca" ao piano, composição de Marília Mendonça em parceria com o irmão, João Gustavo, além de Dom Vittor e Matheus Araújo.

Homenagem em DVD

Durante coletiva de imprensa, Maiara foi questionada se haveria alguma homenagem à cantora no novo DVD,

"O que vai acontecer é uma coisa muito emocionante que a gente não estava preparada. Mas as coisas da nossa vida são desse jeito, Deus vai mandando e a gente vai absorvendo", declarou Maiara.

João Gustavo, irmão de Marília, usou o Twitter para explicar que "Nunca" não foi a última composição da cantora antes de sua morte, em 5 de novembro de 2021: "Não é a última composição da Marília e tem projetos futuros com uma composição que ela mesmo já tinha falado".