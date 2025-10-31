Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra acidente com caminhão carregado de tomates, na CE-138, na altura do Município de Alto Santo, Interior do Ceará. O motorista morreu

Segurança

Caminhão com carga de tomate tomba, e motorista morre no Interior do Ceará

A vítima ficou presa às ferragens do caminhão, segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Redação 29 de Junho de 2025
eleição suplementar, senador sá

PontoPoder

Ceará pode ter oito eleições suplementares após decisões judiciais; veja lista de municípios

Prefeitos têm sido cassados por contratação irregular de servidores, compra de votos e até ao envolvimento com facções criminosas, entre outras infrações

Ingrid Campos 13 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Alto Santo?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Alto Santo?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Entrada de Alto Santo

PontoPoder

Justiça suspende aumento salarial de prefeito, vice e secretários de Alto Santo

O aumento foi aprovado pela Câmara Municipal antes da posse da atual gestão, durante a pandemia de Covid-19

Redação 16 de Fevereiro de 2024
Urna

PontoPoder

Divórcio nas prefeituras: prefeitos e vices rompidos preparam candidaturas opostas no Ceará em 2024

No primeiro mês de 2024, o acirramento entre gestores ganhou mais fôlego, adiantando uma dinâmica que deve se intensificar a partir do período de campanha

Ingrid Campos 22 de Janeiro de 2024
Alto Santo

PontoPoder

Novos vereadores de Alto Santo, no Ceará, são diplomados após eleição inédita no Estado

As movimentações no município não afetam o calendário eleitoral do próximo ano, então a disputa de outubro de 2024 se mantém

Ingrid Campos 20 de Dezembro de 2023
eleição em Alto Santo

PontoPoder

Saiba quem são os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Alto Santo

Eleição suplementar foi realizada após constatação de fraude à conta de gênero no pleito de 2020

Redação 03 de Dezembro de 2023
Urnas, eleições, Alto Santo, TRE-CE, Justiça Eleitoral

PontoPoder

Eleição suplementar em Alto Santo ocorre em 3 de dezembro; confira candidatos e calendário

Dos 32 candidatos, nove buscam a reeleição; concorrentes estão distribuídos por partidos como PT, PP, PSD e PDT

Ingrid Campos 22 de Novembro de 2023
Câmara Municipal de Alto Santo

PontoPoder

Eleição suplementar para vereadores de Alto Santo é marcada para 3 de dezembro, define TRE-CE

Novos candidatos devem ser lançados pelos partidos entre os dias 2 e 3 de novembro

Alessandra Castro 25 de Outubro de 2023
1 2 3