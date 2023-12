Novos vereadores de Alto Santo, no Ceará, são diplomados após eleição inédita no Estado

Os novos vereadores de Alto Santo, no Baixo Jaguaribe, foram diplomados em uma cerimônia rápida na Câmara Municipal nessa terça-feira (19). A posse, prevista para 1º de janeiro de 2024, inicia um mandato que se encerra em 31 de dezembro de 2024. A renovação da Casa Legislativa é inédita no Ceará e acontece após a Justiça Eleitoral cassar sete dos onze parlamentares do município por fraude à cota de gênero.

De início, as lacunas foram preenchidas apenas com a recontagem das urnas, mas, em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou necessário um novo pleito, tendo em vista que as cassações anularam 57% dos votos em Alto Santo.

As movimentações no município não afetam o calendário eleitoral do próximo ano, então a disputa de outubro de 2024 se mantém. Quanto aos suplentes votados no último dia 3, o acesso ao diploma deve ser requerido junto ao cartório eleitoral da cidade.

A cerimônia contou com a presença de membros do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, além dos vereadores eleitos. O prefeito José Joeni (PSD), que já viveu embates fortes com a Câmara, incluindo um dos eleitos, não compareceu à solenidade.

Veja os vereadores eleitos: