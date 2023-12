Saiba quem são os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Alto Santo

Os eleitores de Alto Santo decidiram, neste domingo (3), os 11 vereadores do município em uma eleição suplementar. O pleito contou com 32 candidatos, 9 deles buscando a reeleição.

Os candidatos vencedores irão exercer um mandato tampão até as eleições de 2024. Veja os vereadores eleitos:

André Cabó (PP)

Levi Damasceno (PP)

Genileuda (PDT)

Luan Seguros (PDT)

Rennio (PP)

Vei Chico (PDT)

Felipe Mercier (PT)

Rogerio (PSD)

Neidinha (PP)

Maninho (PSD)

Vinicius de Acrizio (PDT)

A apuração dos 9.422 votos foi concluída às 18h27. Do total, 1,27% foram nulos e 1,15 em branco.

A eleição suplementar foi determinada pela Justiça Eleitoral após constatação de fraude à cota de gênero nas eleições para o Legislativo Municipal em 2020. A decisão anulou 57,2% dos votos.

Eleições suplementares

Sete dos onze legisladores eleitos em 2020 perderam os mandatos após o TRE-CE constatar fraude à cota de gênero. A ação pedindo a realização de novo pleito foi ajuizada por quatro candidatos que concorreram em 2020 e recebeu parecer favorável do Ministério Pública Eleitoral (MPE).

Veja também

Essa foi a primeira vez que uma cidade do Ceará renovou completamente a Câmara Municipal no meio do mandato. Devido à grande quantidade de votos atingidos pela ilegalidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu pela realização de um novo pleito, e não apenas pela substituição dos impugnados por meio do recálculo das cadeiras do Legislativo.

O calendário para a eleição suplementar foi mais curto. A data do pleito foi definida em outubro e os partidos tiveram pouco mais de um mês de preparação.

Neste domingo (3), foram abertas 51 seções eleitorais em 22 locais de votação no município. Puderam votar os eleitores com situação regularizada com a Justiça Eleitoral até 5 de julho deste ano.