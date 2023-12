Ex-deputado Vaidon Oliveira assume Solidariedade Ceará e anuncia apoio a Capitão Wagner para 2024

O grupo governista no Ceará deve sofrer uma baixa nos próximos dias quando o ex-deputado federal Vaidon Oliveira assumir o comando estadual do Solidariedade. O político já recebeu a benção da cúpula nacional da sigla e aguarda apenas a formalização na Justiça Eleitoral.

Aliado histórico do pré-candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (União), Vaidon já adiantou que a legenda desembarca do campo governista e assume posição no grupo oposicionista. Mais do que isso, o dirigente garantiu que o Solidariedade estará na coligação de apoio à candidatura de Wagner a prefeito de Fortaleza no próximo ano.

As declarações foram dadas por Vaidon em entrevista ao Diário do Nordeste. “Já estamos dando entrada no TSE e na próxima semana deve ser oficializado”, acrescentou sobre a mudança de direção da sigla.

Aliança histórica

Vaidon e Wagner já foram correligionários no Pros entre 2018 — quando o grupo oposicionista do Ceará desembarcou na sigla — e 2022. No ano passado, Wagner e seus aliados, entre eles Vaidon, chegaram ao recém-criado União Brasil.

Agora, Vaidon deixa a sigla presidida pelo aliado em um movimento estratégico de olho em 2024, já que o Solidariedade tem quatro deputados federais, o que garante mais tempo de propaganda eleitoral a Wagner em uma eventual candidatura ao Executivo da Capital.