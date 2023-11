Eleição suplementar em Alto Santo ocorre em 3 de dezembro; confira candidatos e calendário

A menos de duas semanas da eleição suplementar que vai eleger novos vereadores em Alto Santo, candidatos realizam campanha para alcançar o mandato inédito ou a reeleição. O pleito, que será realizado em 3 de dezembro, marca um fato novo no Estado: esta é a primeira vez que uma cidade cearense vai às urnas renovar completamente a Câmara Municipal no meio do mandato.

Isso porque sete de 11 vereadores foram cassados pela Justiça Eleitoral, em 2022, por fraude à cota de gênero. Como a medida atingiu mais de 50% dos votos de 2020 (57% foram anulados), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu pela realização de um novo pleito, e não apenas pela substituição dos impugnados por meio do recálculo das cadeiras do Legislativo.

Dos 32 candidatos, nove buscam a reeleição (veja detalhes aqui). Eles estão distribuídos por partidos como PT, PP, PSD e PDT, sendo esses dois últimos casa dos vereadores cassados.

Calendário eleitoral

Como o pleito ocorre de forma suplementar, sobretudo a um ano das eleições municipais em todo o País, o calendário eleitoral é mais curto. Em 11 de outubro, o TRE-CE determinou a ida às urnas e duas semanas depois definiu a data: 3 de outubro.

Contudo, alguns prazos se mantém, como o da vedação à prisão de eleitores 5 dias antes e 48h depois do pleito, as datas-limite para propaganda em diversos meios, entre outros.

Com pouco mais de um mês de preparação, partidos aceleraram os processos de escolha dos seus candidatos para iniciar a campanha, que está em curso. Os registros de candidatura foram requeridos à Justiça Eleitoral até o último dia 8, e apenas um foi indeferido. O postulante, então, foi trocado pelo partido, e o novo nome vai ser julgado até 27 de novembro.

É o que informa a secretária de eleições do TRE-CE, Anna Carolina Alencar. Segundo ela, 70 urnas já estão no cartório de Alto Santo, vindas do centro de armazenamento de urnas de Limoeiro do Norte.

Em 3 de dezembro, serão abertas 51 seções eleitorais em 22 locais de votação. Na próxima semana, o tribunal começa a carga e geração de mídia das urnas com as informações de todos os candidatos.

As operações ocorrem com o apoio do Ministério Público, responsável por fiscalizar todo o processo. Até o momento, afirma Alencar, não há notícias de propaganda irregular ou qualquer outro ilícito eleitoral. "O clima das eleições vem acontecendo de forma muito tranquila", acrescenta.

Quantos aos eleitores, estão aptos a votar no pleito suplementar de 3 de dezembro aqueles com situação regularizada com a Justiça Eleitoral até 5 de julho deste ano. É possível verificar essa informação no site do TRE-CE, neste link. É necessário informar nome completo, número do título eleitoral ou CPF.

Campanha às vésperas da eleição

2 de dezembro: último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e às 22 horas, e para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada e carreata, até as 22h;

1º de dezembro: último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e para propaganda eleitoral em páginas institucionais na internet;

30 de novembro: último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa (entre as 8h e as 24h) e para a realização de debates.

