Eleição suplementar para vereadores de Alto Santo é marcada para 3 de dezembro, define TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) definiu, nessa terça-feira (24), a data para a realização da eleição suplementar para vereadores de Alto Santo, na região do Vale do Jaguaribe. O pleito inédito na história do Estado será realizado no dia 3 de dezembro.

A população de Alto Santo vai voltar às urnas para eleger os 11 vereadores da Câmara Municipal devido à cassação das chapas lançadas para o Legislativo da Cidade pelo PSD e pelo PDT, por fraude à cota de gênero. Com a cassação, 7 dos 11 vereadores perderam o mandato, anulando 57% dos votos válidos por decisão da Justiça. Por conta disso, uma nova eleição precisou ser convocada para seguir a legislação.

Os partidos devem realizar convenção para lançamento dos candidatos entre os dias 2 e 3 de novembro. A campanha eleitoral nas ruas poderá iniciar a partir de 8 de novembro.

Estão aptos a votar todos os eleitores regulares com a Justiça Eleitoral até 5 de julho deste ano. Aqueles que sanaram pendências após a data não poderão votar.

Em 2020, 12.587 eleitores estavam aptos a votar, mas somente 10.424 compareceram às urnas.