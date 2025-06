Caminhão com carga de tomate tomba, e motorista morre no Interior do Ceará

Um caminhão carregado com tomates tombou e o motorista morreu, na manhã deste domingo (29), na CE-138, na altura do Município de Alto Santo (a cerca de 245 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará.

O acidente fatal foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), em nota. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para a ocorrência.

Na ocasião, a vítima, um homem de 50 anos, estava dirigindo um caminhão, quando teria perdido o controle do veículo, que tombou. A vítima ficou presa às ferragens e devido à gravidade das lesões, não resistiu e morreu no local." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Um vídeo obtido pelo Sistema Verdes Mares mostra a cena do acidente. O caminhão tombou na lateral da rodovia estadual, e a carga de tomates ficou espalhada pela estrada. Outros motoristas ainda pararam os veículos para tentar ajudar a vítima do acidente, mas ele não resistiu.

Veja o vídeo:

Segundo a SSPDS, "uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e iniciou os primeiros levantamentos sobre o caso. A Delegacia de Alto Santo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) é a unidade que apura o fato".