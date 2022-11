Henrique e Juliano reúnem fãs e turistas na Times Square em gravação de DVD; veja fotos

A dupla Henrique e Juliano lotou um dos principais pontos turísticos de New York, neste sábado (19). Na Times Square, os sertanejos reuniram fãs e turistas de todo o mundo para acompanhar gravação de DVD.

Quatro quarterões do cartão-postal de New York foram "travados" para receber os fãs que acompanharam os primeiros brasileiros a gravar ao ar livre na Times Square.

Legenda: Grande público lotou Times Square para assistir sertanejos Foto: Divulgação

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os artistas aparecem cantando a canção "Paraíso em Casa". A dupla deixou os fãs comovidos ao falarem da falta que Marília Mendonça faz e também animou a multidão de fãs com os hits.

Antes de cantarem a música, os sertanejos fizeram um discurso. “Essa música agora que a gente vai fazer retrata a história de todas as pessoas que já perderam alguém importante na vida. Vira e mexe a gente se vê tendo que administrar esse sentimento chamado saudade dentro do coração da gente, e essa música fala que existem pelo menos três maneiras de se lidar com ele”, disseram.

Veja bastidores de gravação:

Legenda: Palco da gravação do DVD de Henrique e Juliano Foto: Divulgação

Legenda: Grande público lotou Times Square para assistir sertanejos Foto: Divulgação

Legenda: Cantores ao lado de equipe que trabalhou em DVD Foto: Divulgação