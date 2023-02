Pedro Scooby volta a falar sobre problemas com Luana Piovani: 'é triste'

O ex-BBB Pedro Scooby, de 34 anos, voltou a falar sobre a situação com Luana Piovani nos stories do Instagram nesta terça-feira (14). "No final, quem está sofrendo mais são as crianças. É triste. Elas, de alguma forma, estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso", disse.

Para ele, a família está em primeiro lugar. "Vim para um compromisso de dois dias nos Estados Unidos, no Arizona. Estou arrumando para voltar para casa".

Além disso, acrescentou que a esposa, Cintia Dicker, e a filha Aurora estão esperando ele. "Na sexta-feira, vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então eu vou para lá", disse.

Pedro Scooby Surfista "A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também. Vou fazer um preparo físico, estou voltando a treinar."

Entenda o caso

Piovani e Scooby são pais de Dom, Bem e Liz. No dia 26 de janeiro, a atriz revelou que está sendo processada pelo ex após ela ter contado publicamente que o surfista não teria pagado o valor integral da pensão dos filhos.

"Cheguei aqui no começo da semana e tinha um processo. O Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, mas funciona, por isso que eu faço", alegou a mãe.

No processo, segundo Piovani, Scooby incluiu fotos dela nua, para desqualificá-la como mãe e mulher.

Luana Piovani Atriz "Tem várias gravações de áudios meus com o Dom, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minhas nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos têm a ver com o fato de ele querer que eu me cale".

Luana não pode falar sobre Scooby

Luana escreveu em seu Instagram, no dia 6 de fevereiro, que está “amordaçada”, sem poder falar sobre o ex-marido, Scooby.

A artista compartilhou um vídeo em que um cavalo pede ajuda e desabafou: “Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá”.

Luana está sendo processada pelo surfista e ex-BBB, com quem teve um relacionamento entre 2013 e 2019, por expor a privacidade das crianças no Instagram.