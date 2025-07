Influenciadora do ES sofre infecção no olho por mosca-de-banheiro e alerta seguidores

Uma influenciadora do Espírito Santo viralizou nas redes sociais após compartilhar, em abril, que sofreu uma infecção no olho causada por uma mosca-de-banheiro. Larissa de Jesus dos Santos, 27, estava se preparando para o banho quando foi surpreendida pelo inseto. Os vídeos com os relatos já ultrapassam 16 milhões de visualizações.

De acordo com a enfermeira, moradora da Serra, na região metropolitana de Vitória, o contato com o animal causou ardência imediata e inchaço.

"A mosquinha entrou no meu olho e saiu. Comecei a sentir uma ardência. Na hora, joguei água, mas, em questão de segundos, começou a inchar muito. Liguei para o meu noivo, que estava trabalhando, pesquisei se havia algum hospital dos olhos e encontrei um em Vitória. Fomos direto para lá", comentou a jovem em entrevista ao g1.

Na unidade de saúde, Larissa foi diagnosticada com quemose ocular. Segundo a Rede D'Or, trata-se de uma inflamação no olho devido a um inchaço no tecido que reveste o interior da pálpebra e a superfície do olho, que deixa o globo ocular irritado.

Inchaço sumiu em poucos dias

Nos relatos nas redes sociais, Larissa disse que notou uma "gordura" sobre o globo ocular e disse que a região afetada pela mosca ficou "bastante amarelada". "Meu noivo olhou e ficou assustado. Eu também fiquei, porque era o meu olho, e parecia que havia areia dentro dele", comentou.

Apesar do susto, dois dias após o início do tratamento, o inchaço desapareceu completamente. "Pensei: 'Vou postar [nas redes sociais] porque essa mosca parece inofensiva, fica no banheiro sem fazer nada, mas não. Ela pousou no meu olho e isso aconteceu", lamentou a enfermeira.