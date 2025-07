Colisão envolvendo ônibus com estudantes da UFPA: veja o que sabe e o que falta saber sobre o caso

A colisão envolvendo uma carreta e dois coletivos (um micro-ônibus e um ônibus), que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), deixou cinco mortos na madrugada de quarta-feira (16), entre eles três universitários. O caso foi registrado na BR-153, na cidade de Porangatu, em Goiás, e causou o ferimento de diversas pessoas.

A seguir, o Diário do Nordeste reúne um compilado sobre o que se sabe sobre o sinistro de trânsito até a manhã desta quinta-feira (15), além dos pontos que precisam ser detalhados.

O que aconteceu?

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a comitiva de quatro veículos com mais de 100 estudantes da UFPA partiu de Belém (PA), na última segunda-feira (14), com destino a Goiânia (GO), onde o grupo participaria do congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), no próximo domingo (20), no campus da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os dados são do portal g1.

No entanto, na madrugada de quarta-feira, a cerca de 400 quilômetros da capital goianiense, o comboio se envolveu no sinistro com a carreta, que colidiu frontalmente com um dos coletivos. Os motoristas da carreta e do micro-ônibus morreram, assim como três universitários da UFPA.

Ao todo, 75 pessoas foram envolvidas diretamente no caso. Dessas, além das cinco que faleceram, 13 ficaram feridas e necessitaram de assistência média e as demais não se machucaram, conforme a Polícia Científica.

Quem são as vítimas

De acordo com o portal g1, faleceram no sinistro:

Leandro Souza Dias , aluno do curso de farmácia da UFPA;

, aluno do curso de farmácia da UFPA; Ana Letícia Araújo Cordeiro , estudante de pedagogia da universidade;

, estudante de pedagogia da universidade; Welfesom Campos Alves , discente do curso de produção e multimídia da instituição.

, discente do curso de produção e multimídia da instituição. Ademilson Militão de Oliveira , motorista do micro-ônibus;

, motorista do micro-ônibus; Keyne Laurentino de Oliveira, condutor da carreta.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu.

Estado dos feridos

Dos 13 feridos, 11 foram encaminhados para unidades de saúde com lesões moderadas ou graves. Do grupo, cinco foram levados ao Hospital de Alvorada e três para o Hospital Regional de Gurupi, em Tocantins (TO).

Outros três, inicialmente, deram entrada no Hospital Municipal de Porangatu, e um recebeu alta, enquanto outro foi transferido para a Fundação Banco de Olhos de Goiás, em Goiânia, e o terceiro, em estado grave, foi encaminhado ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Legenda: Cerca de 75 pessoas foram diretamente envolvidas na ocorrência, conforme as autoridades Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Universidade decreta luto

Após a morte dos estudantes, a UFPA decretou luto oficial de três dias. Em nota, a instituição lamentou o caso e disse estar mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas.

"[A Universidade] manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil."

O que falta esclarecer

Diversos órgãos de segurança compareceram ao local do sinistro para investigar o que aconteceu, conforme o portal g1. A Polícia Científica afirma que o caminhão trafegava de Goiás em direção ao Tocantins, enquanto a delegação seguia no sentido contrário.

Segundo o perito criminal Gustavo Muller, da Polícia Científica de Porangatu, no trecho há uma linha reta contínua que proíbe ultrapassagens, mas a carreta mudou para a faixa da esquerda e colidiu frontalmente com o ônibus.

O que falta saber é o que motivou a manobra supostamente ilegal do automóvel de grande porte.

O laudo final da Polícia Civil, que também investiga o caso, deverá explicar a causa do sinistro e está previsto para ser concluído em até 10 dias.