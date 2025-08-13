Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa aprova registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro

Voranigo retarda ou impede o crescimento de alguns tipos específicos de tumores cerebrais

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem mostra exames de ressonância magnética cerebral exibindo diferentes cortes do cérebro em monitores de computador, ilustrando aprovação pela Anvisa do registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro.
Legenda: Produzido pela farmacêutica Servier, droga age bloqueando a forma mutada das enzimas IDH1 e IDH2
Foto: SquareMotion/Shuterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta semana, o registro de um medicamento oral voltado ao tratamento de alguns tipos de câncer no cérebro. A autorização do Voranigo (vorasidenibe) representa um dos maiores avanços da área nos últimos 20 anos, conforme avalia especialista. 

Em formato de comprimidos de uso diário, o inibidor de enzimas é recomendado para pacientes, a partir dos 12 anos, com tipos específicos de tumores cerebrais — chamados de astrocitomas ou oligodendrogliomas — de grau 2, com mutação na enzima IDH1 ou IDH2 e que já foram submetidos a uma cirurgia prévia e que não necessitam de quimioterapia ou radioterapia imediata, conforme a bula. 

Como funciona o medicamento?

No corpo, as proteínas IDH1 e IDH2 desempenham um importante papel na produção de energia para as células. No entanto, quando há alteração do gene responsável pela produção delas, é possível que isso leve ao desenvolvimento de câncer no cérebro. 

Produzido pela farmacêutica Servier, o Voranigo age bloqueando a forma mutada das enzimas, segundo a bula. Na prática, o medicamente auxilia no tratamento da doença ao retardar ou impedir o crescimento de células dos tumorais.  

Aprovado nos EUA

A aprovação da Anvisa segue decisões de outras agências internacionais, como o Food and Drug Administration (FDA), órgão responsável pela regulação de medicamentos nos Estados Unidos, que ano passado também aprovou a droga.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Dor de cabeça: veja tipos, causas e tratamentos

teaser image
Ser Saúde

'Cocô de fita': Entenda o sinal de alerta de câncer colorretal relatado por Preta Gil

Maior avanço da área em 20 anos

O oncologista Fernando Maluf avaliou, em entrevista à Agência Brasil, que a autorização do órgão brasileiro é o maior avanço na área desses tipos de câncer no cérebro dos últimos 20 anos

"Gliomas são os tumores cerebrais mais comuns que existem. Os de baixo grau acometem preferencialmente uma população muito jovem, que começa a desenvolver esse tumor desde a infância e adolescência até adulto jovem", detalhou. 

"Os tumores de baixo grau só têm rádio e quimio como alternativas. Essa medicação coloca uma alternativa muito especial para tentar evitar novas cirurgias, radioterapia ou medicamentos mais agressivos. Ela consegue reduzir, de forma muito importante, o risco de progressão da doença às custas de uma boa tolerabilidade", completou o especialista.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra exames de ressonância magnética cerebral exibindo diferentes cortes do cérebro em monitores de computador, ilustrando aprovação pela Anvisa do registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro.
Ser Saúde

Anvisa aprova registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro

Voranigo retarda ou impede o crescimento de alguns tipos específicos de tumores cerebrais

Carol Melo
Há 50 minutos
foto de uma bataa yacon
Ser Saúde

Batata Yacon pode ajudar quem tem diabete? Veja o que diz a ciência

Entre seus principais benefícios, estão o controle do açúcar no sangue e a redução do colesterol

Mulher com a garganta dolorida devido a falta de limpeza de ar-condicionado
Ser Saúde

Limpeza de ar-condicionado: essencial para sua saúde, economia e o bom funcionamento do aparelho

Limpar os filtros com frequência pode reduzir crises alérgicas respiratórias

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
foto da jornalista Adriana Perroni, da Record TV
Ser Saúde

Jornalista da Record é internada novamente após infecção no rosto por celulite facial

A doença infecciosa atinge o tecido subcutâneo e requer atendimento médico imediato

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagens das canetas
Ser Saúde

Caneta brasileira concorrente da Ozempic começa a ser vendida em farmácias do País nesta segunda (4)

Anvisa liberou a produção em dezembro do ano passado

Redação
04 de Agosto de 2025
Caixa de Olire, medicamento usado contra obesidade e sobrepeso
Ser Saúde

Caneta emagrecedora Olire, da EMS, chega às farmácias na segunda-feira (4); veja quanto custa

O medicamento é produzido nacionalmente e será vendido na unidade ou em um kit com três canetas

Redação
02 de Agosto de 2025
Pessoa lava o cabelo com xampu em um fundo rosa
Ser Saúde

Low-poo, no-poo e pré-poo: conheça 3 técnicas de limpeza capilar sem sulfato

Os métodos são conhecidos como no-poo, low-poo e pré-poo

Ministro da Saúde Alexandre Padilha
Ser Saúde

Planos de saúde começarão a atender pacientes do SUS a partir de agosto; entenda como vai funcionar

Neste primeiro momento, o governo federal espera que R$ 750 milhões em dívidas sejam convertidas

Bergson Araujo Costa
28 de Julho de 2025
médica dando atestado
Ser Saúde

TCU arquiva denúncia sobre norma que força médicos a usar plataforma do CFM para atestados

A medida era criticada por gerar insegurança sobre o sigilo dos pacientes

Redação
28 de Julho de 2025
Médico segura prótese mamária
Ser Saúde

Anvisa suspende venda de próteses de silicone para mama e glúteos; confira os lotes

O órgão constatou 47 irregularidades classificadas como de risco "maior" ou "crítico", que comprometem a qualidade e a segurança dos produtos

Redação
28 de Julho de 2025
Embalagem do suplemento D Ômega
Ser Saúde

Anvisa suspende e manda recolher suplemento D-Ômega do mercado; confira lotes afetados

O anúncio foi feito após a fabricante identificar um erro na declaração do prazo de validade dos produtos

Luana Severo
24 de Julho de 2025
Preta Gil com sonda no Nariz e em cama de hospital
Ser Saúde

'Cocô de fita': Entenda o sinal de alerta de câncer colorretal relatado por Preta Gil

Preta morreu no último domingo (20), por complicações da doença

Redação
23 de Julho de 2025
foto do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e zyka
Ser Saúde

OMS faz alerta sobre risco de disseminação global da Chikungunya

Segundo a agência, esses sinais de alerta precoce foram os mesmos detectados em um surto ocorrido há duas décadas

Redação
23 de Julho de 2025
Mulher branca de coque com frizz no cabelo. Na foto, ela está de costas
Ser Saúde

Seu cabelo ainda tem frizz? Evite estes 5 erros (que você talvez cometa todo dia)!

Práticas prejudicam os fios e devem ser retiradas da rotina

Montagem de fotos mostra produtos Hemp Vegan
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de produtos com referência a cannabis no rótulo; saiba detalhes

A decisão também censura a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso das mercadorias da marca Hemp Vegan

Luana Severo
22 de Julho de 2025
vacina estudo cancer rma
Ser Saúde

Vacina experimental contra o câncer se mostra eficaz estimulando sistema imunológico, diz estudo

As células tumorais foram reconhecidas e as células de defesa reagiram, conforme os pesquisadores

Redação
20 de Julho de 2025
Glicosímetro é utilizado em dedo para medir níveis de glicose no sangue
Ser Saúde

Anvisa suspende medidor de glicose e determina interdição de tiras para teste de glicemia

Segundo a agência, o primeiro caso significa finalização da fabricação, enquanto o segundo requer uma adaptação às normas

Redação e Estadão Conteúdo
19 de Julho de 2025
xícara com chá de hibisco dentro cercada de folhas secas
Ser Saúde

Chá de hibisco emagrece? Confira propriedades diuréticas da infusão e cuidados

Infusão possui função diurética e ação analgésica, mas nem todos podem consumir

montagem de fotos de Fernanda Keulla, ex-BBB diagnosticada com doença autoimune rara, Síndrome de Sjogren
Ser Saúde

Entenda o que é a Síndrome de Sjogren, doença autoimune rara diagnosticada na ex-BBB Fernanda Keulla

No relato, Fernanda afirma que sentia cansaço extremo e muitas dores no corpo, em especial nas articulações, e sofria com infecções virais e bacterianas frequentes

Raísa Azevedo
09 de Julho de 2025
Imagem de homem doando sangue
Ser Saúde

Casos de hepatite A aumentam 54,5% no Brasil em 2024 segundo o Ministério da Saúde

No Brasil, ano passado, a cada 100 mil habitantes, 1,7 foram diagnosticados com hepatite A

Redação
08 de Julho de 2025