Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), uma operação para combate à falsificação de bebidas alcoólicas no interior do Estado. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Americana, sendo um dos alvos uma fábrica clandestina na zona rural do Município.

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka. No local, os agentes encontraram recipientes para armazenamento e transporte de líquidos e garrafas vazias.

Foram apreendidos mais de 17,7 mil produtos, mas a PC-SP informa que a substância metanol não estava entre o material recolhido.

O delegado Wagner Carrasco informou que a fábrica clandestina, que era monitorada há mais de um mês, era bem estruturada e atendia tanto ao comércio local como à capital de São Paulo. Parte dos produtos era comercializada pela internet.

Veja também País São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas' País Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Crimes

Duas pessoas foram detidas por falsificação e devem responder por crimes contra a propriedade material, contra saúde pública e contra relação de consumo.

A ação foi coordenada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria, e contou com apoio da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e de uma empresa de e-commerce.