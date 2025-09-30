Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP
Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), uma operação para combate à falsificação de bebidas alcoólicas no interior do Estado. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Americana, sendo um dos alvos uma fábrica clandestina na zona rural do Município.
Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka. No local, os agentes encontraram recipientes para armazenamento e transporte de líquidos e garrafas vazias.
Foram apreendidos mais de 17,7 mil produtos, mas a PC-SP informa que a substância metanol não estava entre o material recolhido.
O delegado Wagner Carrasco informou que a fábrica clandestina, que era monitorada há mais de um mês, era bem estruturada e atendia tanto ao comércio local como à capital de São Paulo. Parte dos produtos era comercializada pela internet.
Duas pessoas foram detidas por falsificação e devem responder por crimes contra a propriedade material, contra saúde pública e contra relação de consumo.
A ação foi coordenada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria, e contou com apoio da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e de uma empresa de e-commerce.