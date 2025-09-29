São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Três mortes por consumo de bebidas alcoólicas "batizadas" com metanol foram confirmadas no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (29), o governo citou que outros sete casos estão sob investigação. Conforme o g1, a polícia ainda não identificou como as intoxicações ocorreram.

Dentre as vítimas estão:

um homem de 58 anos, de São Bernardo do Campo;

um homem de 54 anos, de São Paulo;

um homem de 45 anos (local de residência está sendo investigado).

Nesse cenário, um caso foi descartado, enquanto outros sete podem estar relacionados com o consumo de bebidas adulteradas.

Ocorrências em 2025

Desde junho deste ano, já foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol nessas condições.

O metanol é uma substância tóxica, de difícil identificação, que possui um cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Apesar de ser usado em pequenas quantidades na natureza, ele é altamente tóxico em concentrações elevadas.

Por isso, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo pediu para bares, empresas e outros estabelecimentos aumentarem os cuidados com a procedência dos produtos oferecidos.

Confira nota completa da Secretaria de Saúde de São Paulo

"O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo informa que, desde junho deste ano, foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol, dos quais dois resultaram em óbito - um em São Bernardo do Campo e outro na capital.

Atualmente, há dez casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada, na capital.

O CVS está apoiando e monitorando o trabalho dos Municípios na fiscalização dos estabelecimentos de comércio de bebidas (distribuidoras, bares etc.) envolvidos na comercialização e distribuição dos produtos contaminados. O CVS reforça que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas.

A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco".