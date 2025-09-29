Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Outros sete casos estão sendo acompanhados pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de SP

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem de duas garrafas de bebidas alcoólicas para matéria sobre São Paulo confirma três mortes por intoxicação por metanol
Legenda: O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo está monitorando os casos.
Foto: Shutterstock/George Rudy.

Três mortes por consumo de bebidas alcoólicas "batizadas" com metanol foram confirmadas no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (29), o governo citou que outros sete casos estão sob investigação. Conforme o g1, a polícia ainda não identificou como as intoxicações ocorreram. 

Dentre as vítimas estão: 

  • um homem de 58 anos, de São Bernardo do Campo;
  • um homem de 54 anos, de São Paulo;
  • um homem de 45 anos (local de residência está sendo investigado).

Nesse cenário, um caso foi descartado, enquanto outros sete podem estar relacionados com o consumo de bebidas adulteradas. 

Veja também

teaser image
Mundo

Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live

teaser image
País

Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Ocorrências em 2025

Desde junho deste ano, já foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol nessas condições.

O metanol é uma substância tóxica, de difícil identificação, que possui um cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Apesar de ser usado em pequenas quantidades na natureza, ele é altamente tóxico em concentrações elevadas.

Por isso, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo pediu para bares, empresas e outros estabelecimentos aumentarem os cuidados com a procedência dos produtos oferecidos. 

Confira nota completa da Secretaria de Saúde de São Paulo 

"O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo informa que, desde junho deste ano, foram confirmados seis casos de intoxicação por metanol, dos quais dois resultaram em óbito - um em São Bernardo do Campo e outro na capital.

Atualmente, há dez casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada, na capital.

O CVS está apoiando e monitorando o trabalho dos Municípios na fiscalização dos estabelecimentos de comércio de bebidas (distribuidoras, bares etc.) envolvidos na comercialização e distribuição dos produtos contaminados. O CVS reforça que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas.

A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco".

Assuntos Relacionados
Imagem de duas garrafas de bebidas alcoólicas para matéria sobre São Paulo confirma três mortes por intoxicação por metanol
País

São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Outros sete casos estão sendo acompanhados pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de SP

Redação
Há 58 minutos
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP
País

Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra dois copos de vidro com bebida alcoólica e um pedaço de limão ao lado
País

Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Associação Brasileira de Combate à Falsificação acredita que o metanol encontrado nas bebidas seja o mesmo usado para batizar combustíveis

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem mostra recipientes transparentes semelhantes aos de um laboratório com líquido translúcido amarelado, o metanol, em um fundo branco.
País

O que é metanol e o que se sabe sobre as mortes após ingestão de bebida alcoólica com a substância

Os dois casos com mortes ocorreram na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gabriel Spalone, preso por esquema ilegal de Pix, sorrindo, de blusa social branca e braços cruzados.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix passará por audiência de custódia

O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá

Redação
28 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de Maurício Camisotti e Antônio Antunes, o 'careca do INSS', presos por envolvimento na fraude que desviou recursos do instituto
País

STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude

Investigados desviaram recursos de aposentadorias e benefícios do INSS, segundo Polícia Federal

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Redação
28 de Setembro de 2025
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.
País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação
27 de Setembro de 2025
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usando óculos e camisa branca social, durante entrevista.
País

Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião

O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal

Redação
27 de Setembro de 2025
Duas pessoas estão atrás de um balcão em um ambiente coberto, possivelmente em um evento ou feira. Em primeiro plano, há várias garrafas de bebidas alcoólicas visíveis. Ao fundo, há uma geladeira branca, estruturas metálicas no teto e estandes iluminados.
País

Uma pessoa morre e oito são internadas em São Paulo por intoxicação por metanol; entenda

As notificações chegaram ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox)

Redação
27 de Setembro de 2025
Edifício do Banco do Brasil no Distrito Federal.
País

Funcionário do Banco do Brasil cobrou R$ 1 milhão para ceder credenciais e permitir fraudes

O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Redação
27 de Setembro de 2025
Imagem da orelha ferida de uma menina de três anos, ao lado de uma publicação sobre o procurado Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, feita pelo disque denúncia
País

Veja o que se sabe sobre menina de 3 anos agredida violentamente no RJ

A criança teve traumatismo craniano. O agressor segue foragido

Geovana Almeida*
27 de Setembro de 2025
Imagem da cena do acidente para matéria sobre MK Bernardino atropela motociclista com Porsche em SP.
País

Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP

Influenciador, que dirigia Porsche, tentou fugir do local do acidente

Redação
26 de Setembro de 2025
Cachorro baleado no Rio de Janeiro, com pata machucada utilizando uma tala, acostumado ao sol em calçada ao lado de uma pessoa, refletindo cuidado e proteção.
País

Cachorro 'jurado de morte' é baleado em favela no Rio de Janeiro

Foi o segundo cão baleado na Cidade em 24 horas

Geovana Almeida*
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais durante operação contra o PCC
País

Polícia Civil deflagra operação contra o PCC em São Paulo

Oficiais cumprem dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão

Redação
26 de Setembro de 2025
Foto de duas crianças brancas e uma negra brincando em uma sala de casa.
País

Dia dos Primos: 10 mensagens para compartilhar nesta data especial

Data é comemorada nesta sexta-feira, 26 de agosto

Nathália Paula Braga*
26 de Setembro de 2025
Imagem de viaturas da Polícia Militar de São Paulo para matéria sobre PCC que usava motéis, postos e franquias para lavar dinheiro
País

PCC usava motéis e postos em São Paulo para lavar dinheiro

As investigações foram realizadas pela Receita Federal, Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo

Redação
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra como ficou avião que caiu no Pantanal após acidente, com detalhes da aeronave destruída e impacto visível na paisagem ao redor.
País

Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia

Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

Redação
25 de Setembro de 2025
São Cosme e Damião
País

Quando é o Dia de São Cosme e Damião? Veja por que a data varia entre 26 e 27 de setembro

Sincretismo religioso explica as diferenças nas comemorações dos Santos no Brasil

Nathália Paula Braga*
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra a aeronave destruída no solo.
País

Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos

Redação
24 de Setembro de 2025