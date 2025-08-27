Diário do Nordeste
Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Papo Carreira
Prova de concurso
Legenda: Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas nos dias 22 e 23 de novembro
Foto: Shutterstock / panitanphoto

A Prefeitura de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, divulgou edital de concurso público com 255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, contemplando cargos em todos os níveis de escolaridade. 

As remunerações iniciais variam de R$ 1.557,56 a R$ 4.492,76, a depender do cargo, para uma jornada de 40 horas semanais. Há vagas para cargos como motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional.

Conforme o edital, 10% das vagas serão reservadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. 

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições começam nesta quinta-feira (28) e poderão ser feitas até 28 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 68 a R$ 148, a depender do cargo. 

Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição doadores de medula óssea e candidatos inscritos no CadÚnico, do Governo Federal. 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas nos dias 22 e 23 de novembro. Para a seleção de cargos de nível superior, haverá também prova de títulos

