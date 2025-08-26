O shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, está com mais de 500 oportunidades de emprego abertas em diversas lojas do empreendimento.

As vagas contemplam as áreas de estoquista, vendedor, caixa, e abrangem diversos segmentos como vestuário, perfumaria, eletrodomésticos, entre outras.

Veja também Papo Carreira SOP-CE: seleção para cargos com salários de até R$ 8 mil tem inscrições prorrogadas; veja detalhes Papo Carreira Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

Como se candidatar?

Interessados em participar do processo seletivo podem enviar currículo para o e-mail curriculoslojasiguatemi@gmail.com, onde será feita uma triagem e, em seguida, encaminhado às lojas pela Associação de Lojistas do Shopping Center Iguatemi (ALSCI).

Ao enviar o e-mail, o candidato deve sinalizar quais vagas deseja concorrer.