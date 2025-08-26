Shopping Iguatemi Bosque oferece mais de 500 vagas de emprego; saiba mais
As oportunidades contemplam diversos segmentos como vestuário, perfumaria, e eletrodomésticos
O shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, está com mais de 500 oportunidades de emprego abertas em diversas lojas do empreendimento.
As vagas contemplam as áreas de estoquista, vendedor, caixa, e abrangem diversos segmentos como vestuário, perfumaria, eletrodomésticos, entre outras.
Como se candidatar?
Interessados em participar do processo seletivo podem enviar currículo para o e-mail curriculoslojasiguatemi@gmail.com, onde será feita uma triagem e, em seguida, encaminhado às lojas pela Associação de Lojistas do Shopping Center Iguatemi (ALSCI).
Ao enviar o e-mail, o candidato deve sinalizar quais vagas deseja concorrer.