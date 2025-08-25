Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

A Prefeitura do Crato, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para um processo seletivo. As vagas — destinadas à formação de cadastro de reserva — são para atuação em diferentes secretarias do município e contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da prefeitura, até o dia 4 de setembro. Já as provas objetivas serão aplicadas no dia 14 do mesmo mês.

>> Confira o edital

Também serão avaliados os títulos dos candidatos e a experiência profissional. O resultado deve ser divulgado no dia 26 de setembro.

Cargos

Os cargos são variados. Estão previstos, por exemplo, os de ajudante de carga e descarga, secretário escolar, motorista, técnico de informática e cuidador escolar, além de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e farmacêuticos.

Os aprovados formarão cadastro de reserva e serão chamados conforme a necessidade das secretarias. Os vínculos são de até dois anos.

Salários

Os salários variam conforme o cargo e estão entre R$ 1,5 mil e R$ 7,8 mil.