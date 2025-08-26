SOP-CE: seleção para cargos com salários de até R$ 8 mil tem inscrições prorrogadas; veja detalhes
São 61 vagas temporárias nas áreas de engenharia, arquitetura e topografia
A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) prorrogou as inscrições de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e topografia. Os candidatos podem se inscrever até o dia 2 de setembro.
São ofertadas 61 vagas, sendo 40 vagas para engenheiro civil, 4 para engenheiro eletricista, 2 para arquiteto, 14 para técnico em edificações e 1 para topógrafo.
Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.
A SOP-CE é o órgão responsável por executar políticas públicas de infraestrutura viária e de edificações no Estado. Entre as competências da pasta estão elaborar projetos, além de fazer manutenção de estradas e a execução de obras públicas.
Inscrição
Os interessados devem se inscrever pelo site do Idecan, que é a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 98 para os cargos de técnico em edificações e topógrafo, e R$ 118 para os demais.
A seleção será composta por prova objetiva e prova de títulos. A primeira será aplicada no dia 21 de setembro em Fortaleza, Sobral, Iguatu e Crateús.
O envio da documentação para a análise da experiência profissional será feito no dia 20 de outubro.