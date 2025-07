Seleção para a SOP-CE tem edital publicado com salários de até R$ 8 mil; veja detalhes

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou, na última terça-feira (8), o edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de setembro, no turno da tarde, com duração de quatro horas.

Quando serão as inscrições?

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de julho e 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

A taxa de inscrição é de R$ 126, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem em categorias específicas previstas em lei.

Cargos e número de vagas

Nível técnico

Técnico em Edificações: 14 vagas + 4 em cadastro de reserva

14 vagas + 4 em cadastro de reserva Topógrafo: 1 vaga + 1 em cadastro de reserva

Nível superior

Engenheiro Civil: 40 vagas + 12 em cadastro de reserva

40 vagas + 12 em cadastro de reserva Engenheiro Eletricista: 4 vagas + 2 em cadastro de reserva

4 vagas + 2 em cadastro de reserva Arquiteto: 2 vagas + 1 em cadastro de reserva

Etapas do processo seletivo

A seleção será composta por prova objetiva e prova de títulos. A primeira contará com 50 questões de múltipla escolha, divididas entre:

Língua Portuguesa (10)

Raciocínio Lógico-Matemático (5)

Noções de Administração Pública e Ética no Serviço Público (15)

Conhecimentos Específicos (20)

Prova de títulos

A prova de títulos será realizada somente por candidatos classificados na primeira fase, até dez vezes o número de vagas.

Distribuição de vagas

As vagas poderão ser preenchidas tanto na sede da SOP-CE, em Fortaleza, quanto em 11 Distritos Operacionais no Interior do Estado. As unidades estão localizadas nas cidades de Aracoiaba, Crato, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro, Quixeramobim, Sobral, Santa Quitéria, Tauá e na Região Metropolitana de Fortaleza.

O que é a SOP-CE?

A Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará é responsável por executar políticas públicas de infraestrutura viária e de edificações no Estado.

Entre suas competências estão elaborar projetos, a manutenção de estradas estaduais e a execução de obras públicas com foco em acessibilidade, urbanismo e sustentabilidade.

CONFIRA O CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PARA A SOP

Período de inscrições: 23/7 a 21/8

23/7 a 21/8 Período para requerer a isenção da taxa de inscrição: 23/7 e 24/7

23/7 e 24/7 Último dia para pagamento da taxa: 22/8

22/8 Divulgação dos locais de prova: 12/9

12/9 Realização das Provas Objetivas: 21/9

21/9 Publicação dos gabaritos definitivos das provas objetivas e resultado preliminar da prova objetiva: 7/10

7/10 Resultado Final: 7/11

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari