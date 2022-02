Justin Bieber é diagnosticado com Covid-19 e cancela show; fãs se preocupam com saúde do cantor

O cantor Justin Bieber foi diagnosticado com covid-19 e precisou adiar um show que faria no último domingo (20) em Las Vegas. A apresentação integraria a primeira parte da turnê mundial do cantor, que havia começado recentemente pelos Estados Unidos.

Um dos assessores do artista informou que ele se encontra sem sintomas graves e que "felizmente está se sentindo bem", de acordo com o site americano TMZ. A notícia acalmou os fãs, que mandaram milhares de mensagens preocupados com o estado de saúde do cantor. A doença teria sido diagnosticada no último sábado (19) e Bieber segue cumprindo quarentena.

Nesta semana, o artista canadense também tem shows marcados nos estados americanos de Arizona e da Califórnia, mas ainda não há informação se os eventos também serão adiados.

A turnê, chamada 'The Justice World Tour', é uma superprodução que traz os principais hits do cantor e apresenta músicas de seus dois últimos álbuns, "Changes" (2020) e "Justice" (2021).

Em setembro, os fãs brasileiros de Bieber o aguardam para apresentação no país. Ele é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio 2022.