Justin Bieber tem 'primeiros sinais' de recuperação da síndrome de Ramsay Hunt

Justin Bieber tem apresentado os primeiros sinais de recuperação da síndrome rara chamada Ramsay Hunt, avaliou o cirurgião plástico Charles Ndukam. O especialista aponta evidência de melhora a partir do vídeo gravado por cantor na última sexta-feira (10). As informações são do g1.

O médico focado em reconstrução facial e cofundador da instituição de caridade Facial Palsy UK também apontou que quase 75% dos pacientes com a doença que recebem tratamento precoce conseguem se recuperar completamente.

"Percebi no vídeo compartilhado por Bieber que ele parece ter alguma evidência de recuperação, o que é encorajador", detalhou.

A síndrome de Ramsay Hunt apresenta-se com bolhas vermelhas na região da orelha, dores no ouvido, vertigem e paralisia facial periférica devida à reativação do vírus varicela-zoster (VZV), causador da catapora, presente em estado latente no gânglio sensorial do nervo facial.

Charles Nduka Médico "Antes que o sorriso se recupere, a primeira coisa que vai se desenvolver é que há cada vez mais simetria no rosto em repouso. Então, a base do nariz geralmente se eleva um pouco e a boca fica mais uniforme. No vídeo que foi compartilhado, pude ver alguns sinais de que há alguma recuperação precoce".

Adiamento dos shows

O cantor Justin Bieber apareceu com parte do rosto paralisado em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (10). O artista explicou os sintomas da Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Na publicação, Bieber explica que não consegue piscar um dos olhos, nem movimentar metade da face. "Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem. (...) Obviamente, meu corpo está dizendo para desacelerar o ritmo", disse.

"Como vocês podem ver, esse lado do rosto não está se movendo. Para aqueles que estão frustrados com os cancelamentos dos shows, eu fisicamente não sou capaz de fazê-los. É super sério, como podem ver", explicou.

A doença que acomete Justin é causada pelo vírus herpes-zoster, causador da catapora. Trata-se de uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial, problemas de audição, vertigem e aparecimento de manchas e bolhas vermelhas na região da orelha.

Doença de Lyme

Justin ainda revelou que sofre de outra patologia, chamada Doença de Lyme, provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos. Dentre os sintomas, estão fadiga, febre, dores no corpo e lesões na pele.

O cantor foi diagnosticado com a doença em 2019, tendo sido transmitida por um carrapato. Em 2020, compartilhou o caso com os fãs e, nesta semana, relatou o adiamento de alguns shows da turnê "Justice World Tour" por problemas de saúde.

Bieber, entretanto, segue como atração confirmada Rock in Rio 2022, em setembro.

Telegram

