Em poucas horas, pré-venda do Rock in Rio 2022 já tem ingressos esgotados

A pré-venda exclusiva do Rock in Rio 2022 já tem ingressos esgotados para dias de atrações como Coldplay e Justin Bieber na noite desta quinta-feira (17), menos de três horas após a abertura. O site da venda é voltado para clientes Rock in Rio Club e Itaú.

Os dias que esgotaram primeiro foram 4 e 10 de setembro. O festival já avisou também que não há mais disponibilidade para quem tem cartão Itaú.

"Pensei que não existiria humilhação desta vez", disse uma pessoa no Twitter, que não conseguiu comprar seu ingresso.

O valor do ingresso para o Rock in Rio 2022 é R$ 625 (inteira) e R$ 312 (meia-entrada). O pagamento é feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até 6x sem juros.