Hailey Bieber nega ter se envolvido com Justin Bieber enquanto ele estava com Selena Gomez

Hailey Bieber negou os boatos de que teria "roubado" Justin Bieber da ex-namorada do artista, Selena Gomez. Ao podcast Call Her Daddy, divulgado nesta quarta-feira (28), a modelo esclareceu a linha do tempo de seu romance com o astro e disse não ter qualquer desavença com Selena.

Ela rebateu as especulações de que teria se envolvido com Justin enquanto ele ainda era namorado de Selena.

"Quando eu e ele começamos a ficar ou qualquer coisa do tipo, ele não estava em um relacionamento. Nunca, em nenhum momento. Não é do meu caráter estragar o relacionamento de ninguém, eu jamais faria isso", garantiu.

A modelo disse ainda que ela, Justin e Selena "sabem o que aconteceu", reconhecendo que esse contato lhe trouxe "muita paz". "Você nunca vai conseguir corrigir cada narrativa e sempre haverá novas. Isso nunca vai acabar e é por isso que eu chego nesse ponto, é por isso que eu não falei muito sobre essas coisas".

'Respeito'

"Eu a respeito, não há nenhum drama pessoal. É por isso que eu fico tipo, é tudo respeito, é tudo amor. É também por isso que eu sinto que se todos do nosso lado souberem o que aconteceu, se nós estivermos bem e pudermos sair disso com clareza e respeito, então, está tudo bem", afirmou.

Justin e Hailey assumiram relacionamento no réveillon de 2016, mas terminaram o namoro no mesmo ano. Pouco tempo depois, o astro teve um breve romance com Selena, que também acabou rapidamente. Em 2018, o cantor e a modelo se reconciliaram e ficaram noivos. O casamento ocorreu no mesmo ano.