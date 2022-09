Justin Bieber cancela shows de turnê mundial

A produtora responsável pelo shows de Justin Bieber em São Paulo, agendados para os dias 14 e 15 de setembro deste ano, anunciou o cancelamento das apresentações. A empresa publicou informações em postagem no Instagram, na manhã desta quinta-feira (15). Anteriormente, os eventos haviam sido apenas suspensos.

Segundo a AEG Presents, promotora global da “Justice World Tour”, alguns shows da turnê foram cancelados em razão das questões de saúde que o artista vem enfrentando.

Além dos shows de São Paulo que ocorreriam nos dias 14 e 15/09/22, também foram cancelados os shows que seriam realizados no Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia.

"Torcemos pela sua plena recuperação, para que ele possa estar conosco em breve", escreveu a produtora em comunicado. A T4F também afirmou que a Política de Reembolso dos ingressos será enviada por e-mail aos titulares das compras dos ingressos, e também estará disponível para consulta no site oficial do evento.

Justin Bieber ainda não se manifestou nas redes — no entanto, apagou o comunicado que havia divulgado que os shows estavam suspensos.

Reembolso de ingressos dos shows de Justin Bieber

De acordo com a produtora responsável pelos eventos, somente o titular da compra do ingresso poderá solicitar o reembolso. A empresa disponbilizou o portal justinbiebersp22 com informações com as regras para pedir os valores de volta.

Compras efetuadas em um canal presencial (Bilheteria) ou pelo canal administrativo (Vendas a Grupos e Camarotes):

.- Entrar em contato com a Central de Relacionamento da Tickets For Fun por meio do link www.ticketsforfun.com.br/contato com o título “REEMBOLSO JUSTIN BIEBER” e fornecer: (i) nome completo e CPF/CNPJ do titular da compra do(s) ingresso(s); e (ii) cópia do(s) ingresso(s) adquirido(s) (se adquirido em um canal presencial);

- Caso a compra do ingresso tenha sido efetuada com crédito wallet, o valor retornará para a sua carteira virtual no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da solicitação de reembolso, para ser utilizado na compra de ingresso para eventos futuros produzidos ou coproduzidos pela T4F.



- Caso a compra tenha sido efetuada em dinheiro/depósito bancário, cartão de débito ou cartão de crédito, a T4F enviará um formulário a ser preenchido pelo titular da compra do ingresso, com os seus dados bancários, observado que a conta bancária obrigatoriamente deverá ser de mesma titularidade do titular da compra do ingresso. Nestes casos, o reembolso ocorrerá por meio de depósito bancário, na conta bancária a ser indicada no referido formulário, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar do envio do formulário preenchido corretamente;



- Caso a compra do ingresso tenha sido efetuada parcialmente com crédito wallet e o saldo em dinheiro/cartão de débito/cartão de crédito, o reembolso será proporcional às formas de pagamento utilizadas e seguirá o disposto nos itens b) e c) anteriores, ou seja, parcialmente em crédito wallet (carteira virtual) e o saldo por meio de depósito em conta;



Na eventualidade do cadastro do titular da compra estar incompleto ou incorreto, será facultado à T4F solicitar ao titular da compra o envio do ingresso original pelos Correios (ou outra modalidade de entrega), conforme orientações a serem oportunamente fornecidas pela T4F, previamente à realização do reembolso.

Compras efetuadas pela Internet:

- Caso a compra tenha sido efetuada em cartão de crédito, o valor pago será creditado na próxima fatura ou fatura subsequente do mesmo cartão utilizado para a aquisição do ingresso, de acordo com a data de fechamento;



- Para compras efetuadas com crédito wallet, o valor retornará para a sua carteira virtual no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da presente data, para ser utilizado em eventos futuros produzidos ou coproduzidos pela T4F.



- Caso a compra do ingresso tenha sido efetuada parcialmente com crédito wallet e o saldo em cartão de crédito, o reembolso será proporcional às formas de pagamento utilizadas e seguirá o disposto nos itens b) e c) anteriores, ou seja, parcialmente em crédito wallet (carteira virtual) e o saldo na próxima fatura ou fatura subsequente do mesmo cartão de crédito utilizado para a aquisição do ingresso, de acordo com a data de fechamento.