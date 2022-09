Juliette não renova com Globo e recebe convites de outras emissoras

O contrato de exclusividade da Juliette com a Globo acabou, há cerca de um mês, e desde então ela vem sendo disputada por outras emissoras. O vínculo entre a ex-BBB e o veículo acabou após ambas as partes não demostrarem interesse em renovação.

Segundo informações da coluna Splash, vinculada ao portal Uol, a artista está focada na carreira musical e não em trabalhos na televisão.

Com o fim do contrato, Juliette poderá aceitar convite de participação em programas e atrações de outras emissoras, o que não era possível antes com o vínculo de exclusividade.

O primeiro trabalho fora da Globo realizado pela cantora foi o programa da Eliana, no SBT. A gravação aconteceu na última terça-feira (12), no Rio de Janeiro.

O programa "Faustão na Band" também chegou a convidá-la algumas vezes, mas ela recusou.

Foco na carreira musical

Ainda conforme a coluna, a cantora está priorizando as participações que foquem na divulgação da carreira musical dela. No momento, ela teria recusado alguns convites e só voltaria a aceitá-los quando tiver uma nova música para apresentar.

Apesar de não manter mais o vínculo de exclusividade, Juliette não descartaria retornar a trabalhar com a Globo, e segue priorizado as solicitações da emissora. Caso a artista aceite algum convite para integrar o elenco de alguma atração no veículo, o contrato será por obra e não mais de exclusividade.

