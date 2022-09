Quem ganhou a Prova do Fazendeiro? Veja como foi a disputa do primeiro chapéu da temporada

Lucas Santos e Pelé ganharam a Prova do Fazendeiro realizada na noite desta quarta-feira (14). No entanto, a dupla decidiu que Pelé ficaria com a imunidade e Lucas ficaria com o primeiro chapéu do jogo.

Assim, o Fazendeiro conquista o poder supremo da nova temporada da "A Fazenda" foi definido em uma prova que exigiu concentração e memória dos participantes.

A disputa foi feita em duplas, na seguinte configuração: Alex e Shayan, Pétala e Tiago e Lucas e Pelé.

Como vencedor, Lucas terá imunidade na formação de roça e poderá indicar um peão direto à berlinda. Além disso, o fazendeiro delega as funções semanais da sede, como o trato dos animais.

Como foi a prova?

A prova envolvia sorte, concentração e memória dos participantes. Na dinâmica, os participantes precisavam pegar bastões no ar e, quem conseguisse pelo menos dois, passavam para a próxima fase.