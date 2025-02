Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana

Após o pernambucano Guilherme vencer a Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (22), o brother teve que escolher um colega de confinamento para receber o Castigo do Monstro.

Neste final de semana, a dinâmica tem como tema "Monstro Cobra". O anjo Guilherme teve de escolher uma pessoa para se transformar na cobra do Queridômetro do BBB 25. A pessoa perde 300 estalecas e vai ficar até este domingo (23) fantasiada.

Veja também Zoeira Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 25 neste sábado (22)? Entenda dinâmica do reality Zoeira Quem está na mira do líder do BBB 25? Veja quem João Pedro indicou

Guilherme escolheu Thamiris para o Castigo do Monstro desta semana.

"Não vou tirar ninguém do VIP e não vou colocar Maike, que já foi. Os meninos sempre me priorizam. Vou colocar alguém do Nordeste, que será Thamiris dessa vez", disse o anjo.