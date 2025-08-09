Diário do Nordeste
Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

Data que marca o dia das figuras paternas tem origem que mistura catolicismo e economia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
Legenda: Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
Foto: Fizkes / Shutterstock

O segundo domingo de agosto é há anos marcado pela celebração do Dia dos Pais. Isso faz com que a data seja diferente a cada ano.

Em 2025, o Dia dos Pais cai em 10 de agosto. 

A origem da data, no entanto, revela uma mistura de motivações religiosas e comerciais para essa escolha. 

Por que o Dia dos Pais é no 2º domingo de agosto?

A ideia de uma comemoração específica para a figura paterna surgiu em 1953, vinda do publicitário Sylvio Bhering, que era do jornal O Globo, do Rio de Janeiro.

Inicialmente, o “Dia do Papai” foi escolhido como sendo 16 de agosto. A inspiração para a opção pela data fechada foi porque é o mesmo dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus.

Depois, o dia do santo foi alterado para 26 de julho. No entanto, além da predileção católica, a ação do “Dia do Papai” foi na maior parte com intuito comercial, para estimular o comércio em um período sem feriados ou datas comemorativas.

Se o Dia das Mães já movimentava a economia em maio, e o Natal e as festas de Réveillon no fim do ano, o mês de agosto seria um “meio do caminho” para fortalecer as vendas no período.

A celebração dos pais, então, se espalhou pelo País e se firmou no calendário brasileiro.

dia dos pais - mensagens de dia dos pais - foto maxim ibragimov shutterstock
Foto: Maxim Ibragimov / Shutterstock

Independentemente da origem, o Dia dos Pais simboliza a importância da figura paterna, que pode ser preenchida por diferentes figuras da família, como o pai, o avô, o tio ou outro familiar.

Abaixo, confira mensagens e versículos de homenagem na data.

Versículos para homenagem de Dia dos Pais

  1. "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.” Êxodo 20:12
  2. “Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos.” Provérbios 17:6
  3. "E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor." - Efésios 6:4
  4. "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." - Mateus 5:48

dia dos pais - mensagens de dia dos pais - foto
Foto: Wavebreakmedia / Shutterstock

Frases para homenagem de Dia dos Pais

  1. Se hoje sou quem sou, é porque tive o melhor exemplo dentro de casa. Feliz Dia dos Pais!
  2. A verdadeira paternidade vai muito além dos laços de sangue. Ela está nos pequenos gestos, nos momentos de carinho e nas horas dedicadas. Pai é aquele que se preocupa, que ensina e que está presente.
  3. Se algum dia eu for um pai tão bom quanto você, saberei que cumpri meu dever. Te admiro muito!
  4. Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas de dificuldade, mas, também, o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos! Feliz Dia dos Pais!

Música e literatura para homenagem de Dia dos Pais

  1. “Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz”. “Pai”, de Fábio Júnior
  2. “Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E, ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas…”. “As Mãos do Meu Pai”, de Mário Quintana
  3. “O Pai se escreve sempre com P grande em letras de respeito e de tremor se é Pai da gente”. “Distinção”, de Carlos Drummond de Andrade
  4. “Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar!”. “O Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano

 

