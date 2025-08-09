Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

O segundo domingo de agosto é há anos marcado pela celebração do Dia dos Pais. Isso faz com que a data seja diferente a cada ano.

Em 2025, o Dia dos Pais cai em 10 de agosto.

A origem da data, no entanto, revela uma mistura de motivações religiosas e comerciais para essa escolha.

Por que o Dia dos Pais é no 2º domingo de agosto?

A ideia de uma comemoração específica para a figura paterna surgiu em 1953, vinda do publicitário Sylvio Bhering, que era do jornal O Globo, do Rio de Janeiro.

Inicialmente, o “Dia do Papai” foi escolhido como sendo 16 de agosto. A inspiração para a opção pela data fechada foi porque é o mesmo dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus.

Depois, o dia do santo foi alterado para 26 de julho. No entanto, além da predileção católica, a ação do “Dia do Papai” foi na maior parte com intuito comercial, para estimular o comércio em um período sem feriados ou datas comemorativas.

Se o Dia das Mães já movimentava a economia em maio, e o Natal e as festas de Réveillon no fim do ano, o mês de agosto seria um “meio do caminho” para fortalecer as vendas no período.

A celebração dos pais, então, se espalhou pelo País e se firmou no calendário brasileiro.

Foto: Maxim Ibragimov / Shutterstock

Independentemente da origem, o Dia dos Pais simboliza a importância da figura paterna, que pode ser preenchida por diferentes figuras da família, como o pai, o avô, o tio ou outro familiar.

Abaixo, confira mensagens e versículos de homenagem na data.

Versículos para homenagem de Dia dos Pais

"Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.” Êxodo 20:12 “Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos.” Provérbios 17:6 "E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor." - Efésios 6:4 "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." - Mateus 5:48

Foto: Wavebreakmedia / Shutterstock

Frases para homenagem de Dia dos Pais

Se hoje sou quem sou, é porque tive o melhor exemplo dentro de casa. Feliz Dia dos Pais! A verdadeira paternidade vai muito além dos laços de sangue. Ela está nos pequenos gestos, nos momentos de carinho e nas horas dedicadas. Pai é aquele que se preocupa, que ensina e que está presente. Se algum dia eu for um pai tão bom quanto você, saberei que cumpri meu dever. Te admiro muito! Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas de dificuldade, mas, também, o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos! Feliz Dia dos Pais!

Música e literatura para homenagem de Dia dos Pais