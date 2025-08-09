Diário do Nordeste
Velório de Arlindo Cruz ocorre na quadra do Império Serrano em cerimônia com bebida e música

Cantor faleceu na última sexta-feira (8), no Rio de Janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:38)
Zoeira
Imagem de cantor Arlindo Cruz cantando para matéria sobre o velório dele
Legenda: Causa da morte de Arlindo foi falência múltipla de órgãos
Foto: Divulgação/ TV Globo / Alex Carvalho

O velório de Arlindo Cruz, que faleceu na sexta-feira (8), será realizado na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia, em formato de gurufim e aberta ao público, inicia às 18h deste sábado (9).

Conforme o g1, a homenagem se estenderá até às 10h de domingo (10). Esse tipo de cerimônia conta com música e bebida, como forma de aliviar o luto, sendo uma tradição trazida ao Brasil pelos africanos.

No local, haverá um momento restrito aos familiares e amigos mais próximos.

Já o sepultamento está marcado para às 11h de domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quem são os filhos e a esposa de Arlindo Cruz, sambista que morreu aos 66 anos

teaser image
Zoeira

Arlindo Cruz usava religião do Candomblé para lutar contra intolerância religiosa; relembre

Morte de Arlindo Cruz

O cantor faleceu aos 66 anos, no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio. Arlindo estava internado desde abril e, conforme a mulher do artista, Babi Cruz, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. 

Desde 2017, ele estava sob cuidados intensivos após sofrer um AVC. Em nota publicada no Instagram do artista, os familiares e a equipe lamentaram a morte do sambista. 

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", escreveram. 

