Arlindo Cruz usava religião do Candomblé para lutar contra intolerância religiosa; relembre

O cantor Arlindo Cruz morreu, nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. O artista, além de compositor, também foi embaixador, em 2016, da campanha Filhos do Brasil, que tinha o objetivo de lutar contra a intolerância religiosa e valorizar a diversidade religiosa e o respeito ao próximo.

Fiel à sua religião, o candomblé, e aos Orixás, lutava contra a intolerância. Foi um grande defensor fervoroso da cultura popular, foi torcedor apaixonado do Flamengo. O artista também era uma voz marcante no Carnaval do Rio de Janeiro e figura querida nas quadras de escolas de samba, como o Império Serrano.

“Aprendi dentro da minha religião e na música a respeitar toda manifestação religiosa, especialmente, as de origem negra, que são sempre muito discriminadas no País. Queremos unir todas as religiões, todas as crenças. O Bem é a maior religião, é rezar junto por um ideal”, afirmou o artista na época da campanha.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

"Por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", contou a mãe de Arlindinho e da Flora.

O AVC de Arlindo aconteceu no dia 17 de março de 2017. O artista passou por diversas cirurgias e a viver com sequelas e temporadas de internações. Ele viveu em casa, onde recebeu os cuidados de Babi e da família.

Qual foi a causa do AVC de Arlindo Cruz?

Naquele data o artista se se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco.

Arlindo foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão, sendo transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

O AVC de Arlindo foi hemorrágico, segundo a CNN. Ele ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia.

Essa hemorragia, conforme informações do Ministério da Saúde, pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge.

É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

O AVC hemorrágico tem como causa, principalmente, a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como: