Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba quem são os filhos e a esposa de Arlindo Cruz, sambista que morreu aos 66 anos

O artista, que lutava há oito anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou esposa e três filhos adultos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Colagem de fotos dos filhos de Arlindo
Legenda: Flora e Arlidinho Cruz, são filhos de Arlindo com Babi Cruz. Além deles, o artista tinha um filho fora do casamento, Kauan Felipe Cruz
Foto: Reprodução / Redes socias

O cantor Arlindo Cruz morreu, nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. O artista, que lutava há oito anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou esposa e três filhos adultos.

Flora e Arlidinho Cruz, são filhos de Arlindo com Babi Cruz, com quem estava justo há 35 anos. Além deles, o artista tinha um filho fora do casamento, Kauan Felipe Cruz.

Assim como o pai, Arlindinho seguiu carreira musical, a irmã se tornou influenciadora de moda. Não há detalhes públicos sobre a atividade profissional de Kauan.

Em fevereiro de 2023, o filho do relacionamento extraconjugal virou notícia ao comentar o namoro que Babi estava tendo.

Ele revelou detalhes sobre sua relação com os outros irmãos, e disse que o melhor contato que tinha era com Arlindinho.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

teaser image
Zoeira

Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

teaser image
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

"Por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", contou a mãe de Arlindinho e da Flora.

O AVC de Arlindo aconteceu no dia 17 de março de 2017. O artista já passou por diversas cirurgias e passou a viver com sequelas e temporadas de internações. Ele vive em casa, onde recebe os cuidados de Babi e da família.

Qual foi a causa do AVC de Arlindo Cruz?

Naquele data o artista se se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco.

Arlindo foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão, sendo transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

AVC de Arlindo foi hemorrágico, segundo a CNN. Ele ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. 

Essa hemorragia, conforme informações do Ministério da Saúde, pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge.

É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

O AVC hemorrágico tem como causa, principalmente, a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como:

  • Hemofilia ou outros distúrbios coagulação do sangue.
  • Ferimentos na cabeça ou no pescoço.
  • Tratamento com radiação para câncer no pescoço ou cérebro.
  • Arritmias cardíacas.
  • Doenças das válvulas cardíacas.
  • Defeitos cardíacos congênitos.
  • Vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos), que pode ser provocada por infecções a partir de doenças como sífilis, doença de Lyme, vasculite e tuberculose.
  • Insuficiência cardíaca.
  • Infarto agudo do miocárdio.
Assuntos Relacionados
Felca gravou um vídeo alertando sobre o conteúdo de Hytalo Santos
Zoeira

Felca grava vídeo acusando Hytalo Santos de sexualizar crianças e adolescentes

O vídeo do influenciador digital acabou viralizando em um dia, e culminou no perfil do Instagram de Hytalo fora do ar

Redação
Há 21 minutos
Arlindo Crus
Zoeira

Arlindo Cruz usava religião do Candomblé para lutar contra intolerância religiosa; relembre

Fiel à sua religião, o candomblé, e aos Orixás, o artista lutava contra a intolerância

Redação e Agência Brasil
Há 39 minutos
Roberta Saretta cuidou de Preta Gil de perto nos últimos momentos
Zoeira

Médica relata últimos momentos de Preta Gil em ambulância

Roberta Saretta relembrou os momentos mais marcantes da luta da artista, que faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
Há 43 minutos
Colagem de fotos dos filhos de Arlindo
Zoeira

Saiba quem são os filhos e a esposa de Arlindo Cruz, sambista que morreu aos 66 anos

O artista, que lutava há oito anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou esposa e três filhos adultos

Redação
Há 1 hora
Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Zoeira

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Adriana Pereira negou em vídeo ter atacado Ludmilla e Brunna Gonçalves e afirmou: "Sou pastora de todos, do pequeno ao grande"

Redação
Há 2 horas
Imagem de Arlindo Cruz, para matéria sobre morte do cantor e compositor, aos 66 anos
Zoeira

Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

Músico vivia sob cuidados após sofrer AVC em 2017

Beatriz Rabelo
08 de Agosto de 2025
Bia Miranda em selfie dentro de carro com corset vermelho
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

Além da influenciadora, outros investigados na Operação Desfortuna teriam contribuído para uma movimentação de R$ 40 milhões

Redação
08 de Agosto de 2025
Cena do filme 2 Filhos de Francisco
Zoeira

TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Foto de Preta e Gilberto Gil
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
08 de Agosto de 2025
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
08 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
08 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025