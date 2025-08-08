Saiba quem são os filhos e a esposa de Arlindo Cruz, sambista que morreu aos 66 anos

O cantor Arlindo Cruz morreu, nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. O artista, que lutava há oito anos contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou esposa e três filhos adultos.

Flora e Arlidinho Cruz, são filhos de Arlindo com Babi Cruz, com quem estava justo há 35 anos. Além deles, o artista tinha um filho fora do casamento, Kauan Felipe Cruz.

Assim como o pai, Arlindinho seguiu carreira musical, a irmã se tornou influenciadora de moda. Não há detalhes públicos sobre a atividade profissional de Kauan.

Em fevereiro de 2023, o filho do relacionamento extraconjugal virou notícia ao comentar o namoro que Babi estava tendo.

Ele revelou detalhes sobre sua relação com os outros irmãos, e disse que o melhor contato que tinha era com Arlindinho.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

"Por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", contou a mãe de Arlindinho e da Flora.

O AVC de Arlindo aconteceu no dia 17 de março de 2017. O artista já passou por diversas cirurgias e passou a viver com sequelas e temporadas de internações. Ele vive em casa, onde recebe os cuidados de Babi e da família.

Qual foi a causa do AVC de Arlindo Cruz?

Naquele data o artista se se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco.

Arlindo foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão, sendo transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

O AVC de Arlindo foi hemorrágico, segundo a CNN. Ele ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia.

Essa hemorragia, conforme informações do Ministério da Saúde, pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge.

É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

O AVC hemorrágico tem como causa, principalmente, a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como: