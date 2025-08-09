Entenda o gurufim, formato escolhido para o velório do músico Arlindo Cruz
O cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos, começou a ser velado partir das 18h deste sábado (9), na quadra da escola de samba Império Serrano, sua escola de coração, no Rio de Janeiro.
O corpo do sambista já chegou à escola e foi colocado no centro da quadra. O local ainda está cercado e sendo preparado para receber as homenagens. O velório é aberto ao público e se estenderá até as 10h da manhã deste domingo (10).
Logo no início da tarde deste sábado, as primeiras coroas de flores a chegar foram da Beija-Flor de Nilópolis e da Presidência da República, com os dizeres: “Homenagem ao talento, poesia e generosidade do sambista perfeito. Solidariedade à família, amigos e fãs. Presidente Lula e Janja”.
O que é gurufim?
A família pede que as pessoas que forem ao velório usem roupas claras, principalmente de cor branca.
O velório será um gurufim, ritual de origem africana, trazido ao Brasil por povos escravizados, e que se manifesta em velórios festivos, marcados pela música, dança, comida e bebida.
O objetivo é celebrar a vida de quem partiu e amenizar a dor da perda, transformando o luto em homenagem e alegria. A bateria da escola também se apresentará durante o velório.
A palavra gurufim tem origem no idioma quimbundo, falado em Angola, e significa adeus ou despedida.
Nas culturas de matrizes afro-brasileiros, especialmente no candomblé e na umbanda, o gurufim assume um significado mais profundo de ritual, envolvendo o encaminhamento da alma.
Nos lares brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, os velórios antigos eram velados em casa, no centro da sala. O corpo só ia para o cemitério na hora do enterro.
Então, essa cerimônia aproximava todos os moradores da rua e do entorno das comunidades. As pessoas ficavam conversando, tomando café, comendo e bebendo. Durante toda a noite e madrugada, se revezando no velório.
Quando será o enterro de Arlindo Cruz?
O enterro está programado para este domingo (10) às 11h, no cemitério Jardim da Saudade, na Sulacap, zona oeste da cidade. Antes de deixar a quadra, haverá uma cerimônia restrita, apenas para familiares e amigos.
O artista morreu nesta sexta-feira (8), em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).