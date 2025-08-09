Esposa de Arlindo Cruz revela causa da morte do sambista

A causa da morte do sambista Arlindo Cruz, aos 66 anos, foi confirmada como falência múltipla de órgãos. A informação foi repassada pela esposa dele, Barbara Cruz, à imprensa na tarde dessa sexta-feira (8). O artista estava internado desde abril no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Arlindo vivia com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na época, ele passou mal em casa e ficou um ano e meio internado. Desde então, o cantor nunca mais retornou aos palcos.

O velório dele acontece neste sábado (9), a partir das 18h. Conforme o g1, a homenagem se estenderá até às 10h de domingo (10). Esse tipo de cerimônia conta com música e bebida, como forma de aliviar o luto, sendo uma tradição trazida ao Brasil pelos africanos.

Veja também Zoeira Arlindo Cruz usava religião do Candomblé para lutar contra intolerância religiosa; relembre Zoeira Saiba quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos por sexualização e adultização de crianças

Família negava boatos de morte

No fim de julho, familiares de Arlindo se pronunciaram nas redes sociais sobre boatos que informavam a morte do sambista. A equipe de Flora Cruz, filha do cantor, pediu respeito do público pela piora no estado de saúde do pai.

"É desesperador se deparar com tamanhas inverdades na internet em um momento tão delicado”, dizia a nota. O texto finaliza reafirmando que os próximos passos serão judiciais “com tamanho desrespeito”.

Ainda no mesmo mês, a família emitiu outro comunicado afirmando que as notícias falsas sobre o artista continham informações de fases anteriores do tratamento dele.

"Embora seu estado de saúde exija atenção, ele está sendo acompanhado com todo o cuidado e carinho necessário. [...] Pedimos responsabilidade e respeito ao compartilhar qualquer informação sobre sua saúde”, escreveram os familiares.

Morte de Arlindo foi anunciada nas redes sociais

O anúncio da morte de Arlindo Cruz foi feito em um post colaborativo pela família dele, nas redes sociais. No texto, é dito que "mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho".