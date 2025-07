A equipe de Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, publicou uma nota nas redes sociais da influenciadora, nesta quarta-feira (23), mais uma vez pedindo respeito após novos rumores sobre piora no quadro de saúde do pai.

Família pediu respeito sobre sambista

“Arlindo Cruz, artista e pai da influenciadora, está vivo, internado, estável e acordado. É desesperador se deparar com tamanhas inverdades na internet em um momento tão delicado”, escreveu a equipe na nota compartilhada no Instagram e assinada junto à família Cruz.

O texto finaliza reafirmando que os próximos passos serão judiciais “com tamanho desrespeito”.

Perfil divulgou boato sobre morte do cantor

Mais cedo, a notícia da possível morte de Arlindo foi divulgada pelo perfil Renato Sertanejeiro no Instagram.

Babi Cruz, mãe de Flora e esposa do sambista, reagiu e gravou um vídeo negando a informação. “Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo. Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele teria morrido 100 vezes. Inferno! Ele não morreu!”, afirmou Babi aos prantos.

'Falta de respeito'

Em seguida, a esposa de Arlindo compartilhou um vídeo de Jojo Todynho, no qual a influenciadora também reclama da falta de respeito com a qual veículos vêm tratando a saúde do artista: “Ninguém manda uma mensagem perguntando se precisa pagar algo no hospital, se está precisando de alguma coisa. ‘Vamos fazer uma entrevista com a família? Algo pra contar a trajetória do Arlindo?'. O que vocês estão fazendo é um absurdo. Muito triste. Ninguém merece".

Cantor teve AVC em 2017

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no banheiro de casa em 2017, há mais de oito anos. Ele foi encontrado pela esposa, Babi, após cair enquanto tomava banho. Desde então, ele vive sob cuidados por conta das sequelas causadas pelo acidente.