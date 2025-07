'Quarteto Fantástico' tem cena pós-créditos? Veja teorias e explicações

O filme "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" chega aos cinemas nesta quinta-feira (24) cheio de expectativas por mostrar mais da nova fase do Universo Cinematográfico da Marvel.

Estrelado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, o longa é a terceira versão do primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos no cinema. Com os novos lançamentos em vista, é considerado um dos mais importantes para o estúdio nos próximos anos.

Assim como qualquer outro filme de herói, claro, a ansiedade por mais informações sobre os próximos filmes começa a surgir bem cedo. A pergunta é sempre semelhante: tem cena pós-créditos? Pois bem, aqui a resposta é sim.

Cenas pós-créditos em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

Uma das cenas vem logo após os créditos, enquanto a outra surge no encerramento completo. Para saber o conteúdo de cada cena, já esteja ciente de que este texto tem spoilers.

O que acontece na primeira cena?

Na cena, Sue aparece conversando com Franklin Richards, que aparece mais velho, já com quatro anos. Ela pede para Herbie trazer o livro favorito do menino e, inicialmente, ele traz "A Origem das Espécies", de Charles Darwin.

Sue explica que o livro é outro e deixa a criança sozinha. Na volta, ela percebe uma presença diferente e uma luz verde tomando conta do ambiente.

É nesse momento, então, que ela percebe Doutor Destino abaixado ao lado de Franklin. Apesar da presença do personagem, ainda não é possível ver o rosto de Robert Downey Jr., que vai interpretar o vilão.

O que acontece na segunda cena pós-créditos?

Já na cena do encerramento dos créditos, o filme mostra a abertura de uma animação retrô do Quarteto Fantástico.

A cena mostra os integrantes da família lutando contra vários vilões e ainda toca a música tema de fundo.