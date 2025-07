O cantor Zé Felipe publicou, nesta terça-feira (21), uma foto vestindo um moletom azul com o número 10 nas costas, junto da legenda: "Em Goiânia tem o 10!". Isso foi o suficiente para alguns seguidores suspeitarem que o post, na verdade, foi uma indireta para Virgínia Fonseca, ex-companheira de Felipe, e o jogador Vinicius Jr.

"O cara com quase 30 anos postando indireta no insta (risos)", disse um usuário. "Tomara que seja [verdade] e comece um grande festival de indiretas. É a melhor parte, e eu como amo uma futilidade adoro acompanhar", brincou um perfil.

O que aconteceu?

Vinicius, camisa 10 da seleção brasileira, completou 25 anos no último sábado (19) e realizou uma grande festa com dois dias de duração e mais de 500 convidados no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Usuários afirmam que Virgínia teria ido ao evento do jogador, embora não haja registros da participação dela.

Entre as suspeitas, está uma live no Instagram realizada pela influenciadora no último domingo (20), para divulgar produtos da marca dela, a WePink.

Seguidores desconfiaram de que ela estava de ressaca após a festa de Vinicius. "A carona dela entregou tudo", comentou uma internauta. "Deixem a menina viver! Tomara que tenha ido mesmo", disse outra.

Os fãs da influenciadora também notaram que ela usava uma maquiagem preta, e o tema da festa de Vini era "all black". Até o momento, nenhuma das personalidades comentou sobre o assunto.

Relembre o término de Virgínia e Zé Felipe

Virgínia e Zé Felipe se conheceram em 2020 e estavam juntos desde então. No dia 27 de maio deste ano, por meio de uma publicação simultânea, o casal anunciou o fim do casamento. Ambos explicaram que continuarão amigos, para cuidar dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na legenda, o ex-casal explica que optou pela honestidade e não "por uma vida de aparências". "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", acrescentaram.

Um dia depois, os dois vieram a público nos stories do Instagram reforçar que o término é real e não se trata de uma estratégia de marketing. "Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", asseguraram. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial".