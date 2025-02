Marvel divulga trailer de 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'; assista

A Marvel Studios aproveitou esta terça-feira, dia 4 de fevereiro (4F), para divulgar o primeiro trailer do novo filme do Quarteto Fantástico. Intitulado "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o estúdio também divulgou a previsão de estreia do longa para 25 de julho.

No material de divulgação, os quatro membros da "Primeira Família da Marvel" são apresentados. O líder é Reed Richards (Pedro Pascal), um cientista que assume o manto de Sr. Fantástico. Ao lado dele está a esposa Sue Storm (Vanessa Kirby), a Mulher Invisível, junto do irmão dela, Jonny (Josephn Quinn), o Tocha Humana. E para fechar o conjunto, está Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), conhecido como A Coisa.

A trama do novo filme se passa em uma Nova York retrofuturista, mas não há indicativos de qual o ano dos acontecimentos. O trailer também mostra um flashback da viagem espacial responsável por dar os super poderes aos personagens, além de revelar o grande vilão.

Interpretado por Ralph Ineson, Galactus vai trazer uma ameaça intergalática ao planeta Terra. Essa é a primeira vez que o antagonista vai possuir uma aparência fiel aos quadrinhos criados por Jack Kirby, na década de 1960. O vilão já apareceu no segundo filme dos heróis, em 2007, mas na forma de uma "fumaça cósmica".

Outras versões do Quarteto

Essa é a quarta vez que o Quarteto Fantástico protagoniza um filme nas telonas. A primeira foi em 2005, com um elenco diferente e sob o comando da 20th Century Fox. O longa recebeu uma sequência dois anos depois, com a primeira aparição do Surfista Prateado, mas não obteve muito sucesso.

Legenda: O primeiro elenco contava com Chris Evans (Tocha Humana), Michael Chiklis (A Coisa), Jessica Alba (Mr. Invisível) e Ioan Gruffudd (Sr. Fantástico) Foto: Divulgação

Oito anos depois, a Fox tentou novamente trazer a Família para os cinemas, com um novo elenco e uma proposta mais realista, mais afastada dos quadrinhos. O resultado não foi satisfatório para a crítica e o público e a franquia ficou guardada até 2020, quando um novo projeto foi anunciado, dessa vez pelas mãos da Disney.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" começará a Fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), que terminará com Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas em 2026 e 2027, respectivamente. Os filmes trazem Robert Downey Jr., que interpretou o lendário Homem de Ferro, como o vilão Doutor Destino, principal antagonista do Quarteto. A expectativa é que Downey faça uma ponta no novo filme.

