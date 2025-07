Família de Arlindo Cruz nega boatos sobre saúde do cantor: 'Estável e sob cuidados'

Em nota divulgada na noite dessa quarta-feira (16), a família de Arlindo Cruz, de 66 anos, negou boatos que circulam sobre o estado de saúde do cantor.

“Não são verdadeiras as informações que têm circulado recentemente na imprensa e nas redes sociais”, escreveu a equipe no Instagram oficial do artista.

De acordo com a nota, as notícias falsas são de fases anteriores do tratamento do cantor, não condizendo com a realidade atual. “O cantor está estável, acordado, sob os cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família", destaca a equipe.

“Embora seu estado de saúde exija atenção, ele está sendo acompanhado com todo o cuidado e carinho necessário. [...] Pedimos responsabilidade e respeito ao compartilhar qualquer informação sobre sua saúde”, acrescentam os familiares.

Por fim, o texto reforça que a família e o time de assessores seguirá atualizando o quadro de Arlindo sempre que necessário. “Agradecemos, mais uma vez, todo o carinho, as orações e a compreensão dos fãs, amigos e da imprensa”, finaliza a carta.

Veja também É Hit Cantor sertanejo Luciano Rocha morre após passar mal durante show em Santa Catarina Zoeira O caso do grupo de corrida em Fortaleza e os primeiros ecos do Mercúrio retrógrado em Leão Zoeira 'Vale Tudo': Afonso Roitman terá recaída com Solange e mocinha deve engravidar

Respeito ao momento

Mais cedo, Flora Cruz, filha do sambista, precisou ir às redes sociais para dizer que muitos perfis têm divulgado informações antigas que não procedem. Ela pediu respeito perante o momento que todos vivem.

"Arlindo segue VIVO! Quanto a matérias com inverdades proferidas, muitas falas são baseadas em trechos que dizem respeito de momentos passados, que estão contidos na sua biografia, 'O Sambista Perfeito'", explicou a filha.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Ele foi encontrado pela esposa, Babi Cruz, caído no banheiro. "Ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", recordou Babi, em abril deste ano.