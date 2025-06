Arlindo Cruz pode receber alta médica nesta sexta (20) após 50 dias internado

O músico Arlindo Cruz, de 66 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (18), após um período de 50 dias de internação. O artista tratava de uma pneumonia. Desde 2017 o sambista vive com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em abril do ano passado, Arlindo foi internado com um quadro de bradicardia na Casa de Saúde São José, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Bradicardia é o ritmo cardíaco irregular ou lento.

Após a AVC, o artista tem seguido com cuidados em casa, por meio de home care. Sua esposa, Babi Cruz, compartilha a rotina com o marido e as dificuldades enfrentadas por ela.

Veja também País RG 'antigo' tem data para expirar no Brasil; veja como trocar pelo novo modelo País Filhas de jornalista Adriana Ramos pedem desculpas por ataques homofóbicos da mãe País Congresso derruba veto e retoma pagamento de pensão vitalícia para crianças com Zika

No dia 17 de março deste ano, ela relembrou que há oito anos ‘não ouve mais a voz dele’. Emocionada, a produtora falou com detalhes do dia em que o acidente aconteceu.

“Sem forças pra escrever. Nunca mais é muito tempo, apenas um segundo é o suficiente pra modificar, transformar a vida de qualquer ser humano”, escreveu a produtora na legenda.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

"Por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", contou a mãe de Arlindinho e da Flora.

O AVC de Arlindo aconteceu no dia 17 de março de 2017. O artista já passou por diversas cirurgias e passou a viver com sequelas e temporadas de internações. Ele vive em casa, onde recebe os cuidados de Babi e da família.

Qual foi a causa do AVC de Arlindo Cruz?

Naquele data o artista se se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco.

Arlindo foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão sendo transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

O AVC de Arlindo foi hemorrágico, segundo a CNN. Ele ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia.

Essa hemorragia, conforme informações do Ministério da Saúde, pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge.

É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

O AVC hemorrágico tem como causa, principalmente, a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como: