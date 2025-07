Nattan ganha carneiro de presente para Zuza e promete levar animal para sítio em Tianguá (CE)

O cantor cearense Nattan ganhou um presente inusitado em show de São João, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), na noite de terça-feira (1º). Durante apresentação, o forrozeiro recebeu um carneiro no palco. Ao deixar o município, o forrozeiro surpreendeu a companheira, a influenciadora Rafa Kalliman, com o animal dentro do carro na volta ao aeroporto.

"Natanael, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Cristo, não faz isso não", comentou Rafa, dando de cara com o animal. Ele respondeu: "Nós ganhamos para a Zuza, foi o presente que deram hoje".

Veja Nattan com carneiro em voo:



Nattan trouxe o animal, que foi nomeado de Joaquim, para Fortaleza (CE) de jatinho. Durante o percurso, ele ficou sob cuidados de Rafa no voo.

"Eu gostei do bode, bode gente boa. Está lá deitadinho, quietinho, não fala nada, fica na dele. E dormiu", comentou o cantor sobre o voo com o animal.

Em vídeo, Nattan chegou a mostrar a alimentação do animal com milho. O carneiro também destruiu uma cadeira da área gourmet da casa do cantor.

O cearense ainda pediu desculpas pelos berros do animal aos vizinhos por meio dos vídeos nas redes sociais. Segundo ele, o carneiro será levado, na quinta-feira (3), para viver em um sítio dele, em Tianguá (CE).