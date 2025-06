Empresário critica Simone Mendes ao relembrar episódio nos bastidores de evento: ‘Nojenta’

O empresário Emílio Brumati teceu críticas diretas e detonou a cantora Simone Mendes durante entrevista ao podcast Trincast nesta sexta-feira (20). Ele relembrou uma suposta situação desagradável que passou com a artista durante o bate-papo.

Na conversa, Brumati disse que Simone é “falsa” e “nojenta”.“É uma artista que é muito falsa, muito nojenta. É uma artista que já fez a gente passar raiva”, disse ele no podcast.

Tudo aconteceu há cerca de quatro anos, quando Simone ainda fazia dupla com a irmã Simaria. Na época, Emílio contratou as cantoras para um show na cidade de Bauru, interior de São Paulo.

Segundo ele, a experiência negativa com Simone ocorreu durante a vinda das cantoras ao local do show, e que num momento o ônibus que as levava parou na estrada, e que foi exigido dois carros de luxo para buscá-las até o local do evento.

Os carros então teriam ficado cheios de malas, parte da produção das cantoras, sendo que elas não teriam aparecido de imediato. Emílio, que dirigia um dos veículos, relatou um clima tenso.

Quando Simone e Simaria entraram no carro, elas não teriam cumprimentado ninguém, e teriam dito: 'Por favor, não olhe pra trás e nem leve a palavra às artistas'. E que ficou incomodado com a ‘frieza’ de Simone, que pôs uma toalha na cara, e não teria nem falado ‘oi’ para ele.

Já no palco, Emílio disse que o comportamento de Simone não foi diferente, e afirmou no podcast que nunca mais pretende trabalhar com ela novamente. "É um tipo de artista que nem merece ter o sucesso que tem".