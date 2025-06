Atriz Íris Stefanelli faz cirurgia para rejuvenescer rosto e mostra resultado: 'Nada de rugas'

As rugas ficaram para trás para a atriz e ex-BBB Íris Stefanelli. Nesta quinta-feira (19), ela compartilhou com os seguidores o repouso após uma cirurgia plástica realizada no rosto. A ex-BBB foi submetida a um lifting facial, uma intervenção estética que visa proporcionar um aspecto mais jovem à pele.

Através dos stories do Instagram, a atriz e apresentadora apareceu pela primeira vez após o procedimento. Ainda com o rosto inchado e quase sem conseguir abrir os olhos, a loira mostrou que usava um colar cervical para imobilizar o pescoço e uma faixa compressiva para cobrir as laterais de todo o rosto. “Nada de rugas. Cirurgia endoscópica”, disse.

Mais tarde, ela exibiu uma nova técnica: usou uma máscara de gelo para auxiliar na recuperação. “É, minha gente. Feriadão na cama, quando seu médico e a clínica que você escolheu te mandam a máscara, que está ajudando muito na cicatrização. Vamos esperar desinchar”, escreveu a ex-apresentadora da RedeTV!.

Resultado

Ainda com algumas marcações na testa, na sobrancelha e no pescoço, os 1,2 milhões de seguidores de Íris já puderam ter uma ideia do resultado parcial do lifting, um dia depois da realização do procedimento. Ela agradeceu e marcou a equipe médica responsável pela intervenção.

Já com o rosto notavelmente mais definido e levantado, ela não escondeu a empolgação com a transformação. “Estou achando ótimo, já vejo a diferença, reparem que até a marcação continua”, finalizou. Por fim, disse que apareceria para responder dúvidas de alguns seguidores e, claro, mostrar a evolução.