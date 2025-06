Nelson Rubens é suspenso da RedeTV! após denúncias de assédio moral, diz colunista

O apresentador Nelson Rubens teria sido suspenso temporariamente da RedeTV! após denúncias de assédio moral nos bastidores. Segundo o portal Notícias da TV, as queixas vieram de profissionais que trabalham com o jornalista na produção do “TV Fama”.

O comportamento do apresentador já incomodava há algum tempo, conforme as apurações do portal. Os relatos são que Rubens tem posturas inadequadas e é grosseiro com os colegas de equipe.

A RedeTV! teria afastado Nelson Rubens de forma preventiva para realizar apurações internas.

Apresentação deve ser redefinida

Segundo o Notícias da TV, nos próximos dias a emissora deve reorganizar a bancada do “TV Fama”, que ficará sem Nelson Rubens de forma temporária. A emissora, entretanto, ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Nelson Rubens tem 87 anos e está no ar no TV Fama desde o início dos anos 2000. O apresentador foi procurado pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, e ainda não comentou a decisão da RedeTV!.