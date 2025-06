‘Vale Tudo’: Rosto de filho de Odete Roitman é revelado; saiba quem é o ator

Nesta quarta-feira (18), o remake de “Vale tudo” confirmou que Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch), está vivo. Há alguns dias, os telespectadores observaram pistas de que o enredo relacionado ao personagem seria diferente na nova versão.

A chegada de Leonardo é um diferencial na adaptação da autora Manuela Dias. Na versão original, o jovem morria em um acidente de carro supostamente causado pela irmã, Heleninha (Paolla Oliveira). Ela acredita ter dirigido embriagada e se culpa até hoje pela tragédia.

Em 1988, Odete foi a verdadeira causadora do acidente que acabou com a vida do próprio filho. A verdade era revelada por Ruth, uma antiga empregada da casa que sabia de tudo.

No remake, o personagem sobreviveu e vai revelar um lado ainda mais sombrio de Odete. O filho carrega sequelas do acidente, e por isso é cuidado por Nice (Teca Pereira) em um lugar remoto.

A vilã garante o mistério da funcionária, pagando Nice mensalmente para que a verdade não venha à tona. Mas tudo muda, em uma reviravolta na história, quando Nice precisar se ausentar devido a problemas de saúde.

QUEM INTERPRETA LEONARDO?

Legenda: A chegada de Leonardo é um diferencial na adaptação da autora Manuela Dias Foto: Reprodução / Globo

Guilherme Magon, de 39 anos, foi o ator escolhido para dar vida ao terceiro filho de Odete Roitman.

O artista possui uma vasta carreira no teatro musical. Em 2011, ele atuou ao lado de Cláudia Raia na adaptação brasileira da peça "Cabaret", substituindo Reynaldo Gianecchini, que se afastou do espetáculo ao ser diagnosticado com linfoma.

"Agora é a fase de trabalhar para, depois, deixar o Giane orgulhoso", disse Magon na época para o jornal Agora São Paulo.

Guilherme também atuou em séries, como Assédio, do Globoplay, e "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu", da Disney+.

“Vale Tudo” é o primeiro trabalho do ator na TV. Ainda não acostumado aos grandes holofotes da mídia, o ator possui apenas 12 mil seguidores em seu perfil no Instagram.